Трамваи се сблъскаха на софийско кръстовище, има пострадал (СНИМКИ)

Два трамвая с номера 1 и 6 са се ударили на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. На място има полиция и аварийни екипи. Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно, съобщи БТА.

Първоначално беше съобщено, че няма пострадали хора. След това стана ясно, че е пострада една жена. Екип на спешна помощ е пристигнал за 5 минути и я е откарал в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Пробите за алкохол на ватманите са отрицателни, съобщиха от СДВР.

Снимки: Facebook/Катастрофи в София

