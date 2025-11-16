Училище в Самоков отбеляза Олимпийски ден на спорта

Физкултурният салон на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ се изпълни с енергия, детски усмивки и истински олимпийски заряд. Училището отбеляза своя Олимпийски ден на спорта, който събра ученици, учители, спортни легенди и официални гости в едно впечатляващо тържество, насочено към популяризиране на олимпийските ценности и ролята на спорта в живота на децата.

Сред официалните гости бяха кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, началникът на РУО София-област г-жа Росица Иванова, представители на Националната спортна академия, както и директори на училища от града. Събитието уважиха и изявени български спортисти и олимпийци, чиито успехи са пример за поколения ученици и вдъхновение за младите таланти.

Кметът на Община Самоков инж. Джоргов поздрави участниците и подчерта значението на спорта за развитието на младите хора:

„Спортът е здраве, дисциплина и усърдие – качества, които създават не само шампиони, но и успели личности. Радвам се, че в Самоков растат деца, които имат такъв пример пред себе си. Много от нашите бивши спортисти са се доказали не само на терена, но и в живота – защото именно спортът ги е направил борбени и целеустремени.“

Директорът на училището г-жа Ирена Коцева акцентира върху това, че децата получават възможност да се учат на екипност, движение и уважение чрез спортните инициативи в училището и благодари на подкрепата от страна на ръководството на Национална спортна академия, РУО- София област и училищата НУ ,,Станислав Доспевски” и ОУ ,,Христо Максимов”.

Г-жа Росица Иванова от РУО София-област акцентира върху важността на олимпийските ценности и ролята на училищата в тяхното възпитаване у децата.

След официалната част учениците участваха в различни спортни надпревари и активности, които превърнаха деня в истински празник на движение, дух и спортсменство.