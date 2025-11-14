Повече туристи, видеонаблюдение и ремонти на читалища и улици отчете кметът на Самоков за две години управление

Днес в пресклуба на БТА – Самоков, в присъствието на заместник-кметовете и секретаря на общината, кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов представи отчет за свършеното през двете години от началото на мандата.

„За мен е важно общината да бъде модерна, достъпна, прозрачна и обърната към гражданите“, подчерта кметът. И допълни, че през втората година от мандата администрацията продължава да надгражда постигнатото през първата като са създадени устойчиви системи, разширени механизми за граждански контрол и подобрена обратна връзка от жителите на общината.

Като един от основните приопритети в работата си кметът подчерта създаването на Контактен център на територията на Община Самоков, който да централизира приемането на сигнали от гражданите и ускорява реакцията на общинските служби. Наред с това бе създаден и Център за видеонаблюдение, работещ 24/7. Камерите се наблюдават в реално време от общински и полицейски служители, което повишава сигурността в града. В тази насока през 2024 г. беше създадено Аварийно звено, което реагира незабавно при ВиК аварии, повреди по инфраструктурата, проблеми с осветлението и други спешни ситуации.

По отншение на социалната сфера градоначаллникът обобщи, че през последните две години всички социални услуги са подобрени както по отношение на материалната база, така и по отношение на качеството на предоставяната грижа. Налице е и ръст в броя на потребителите, което показва по-висока достъпност и ефективност на услугите.

Друга важна област е здравеопазването. Тук бе отчетено, че по проект „Красива България“ е завършен ремонтът на Хирургичното отделение на МБАЛ – Самоков. А към момента се извършва ремонтът на блок „Б“ на Кардиологията, отново по същата програма и със съфинасирането от страна на общината, с цел подобряване на условията за пациентите и медицинския персонал.

През 2025 г. общината продължава активно модернизацията на градската среда. Приоритети са обновяване на визията на града, опазване на културното наследство, ремонти и подобрения във всички населени места. Целта е създаване на по-добри условия за живот и развитие.

Във ВиК сектора е изготвен нов подробен дигитален модел на водопроводната мрежа, който показва състоянието и местоположението на всички водопроводи. Това ще позволи по-ефективно планиране на ремонти и инвестиции през следващите години. В рамките на енергийните програми са открити строителни площадки на 14 от 15-те одобрени жилищни блока, като санирането напредва по график.

Що се касае до транспортната мрежа Общината вече разпола с пет нови електробуса, а в момента се изграждат 67 „умни“ спирки с табла за реално време на пристигане на градския транспорт.

По отношение на Екология и регионално сътрудничество Община Самоков работи съвместно с Костенец, Ихтиман и Долна баня в рамките на Регионалния център за управление на отпадъците. Спечелен е проект за модернизация на системата за рециклиране на биоразградими отпадъци, включително зелени и растителни материали.

Общината Самоков отчита 6% ръст на туристите и 8% ръст на нощувките спрямо предходната година – ясен знак за засилен интерес към региона. Стабилност и подобрена дейност, по думите на кмета инж. Джоргов, бележат общинските предприятия. Хотел „Арена“ и зала „Арена Самоков“ – и двете общински структури отбелязват около 30% ръст в приходите. Лесничейството е изпълнило приходната част, а Звеното за озеленяване е поставило нови пейки и кошчета в централната градска част и продължава активната ежедневна работа по поддръжката на зелените площи.

В културния календар на общината са включени над 100 събития, организирани или подкрепени от Самоков – фестивали, изложби, концерти и тематични прояви. Кметът подчерта, че общината спазва строга финансова дисциплина и работи в тясно сътрудничество с администрацията и заместник-кметовете. Той изрази увереност, че през следващите две години екипът ще продължи да надгражда постигнатото, а гражданите ще виждат ясно резултатите от тази работа.