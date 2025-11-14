Войната в Украйна:

Повече туристи, видеонаблюдение и ремонти на читалища и улици отчете кметът на Самоков за две години управление

14 ноември 2025, 19:50 часа 292 прочитания 0 коментара
Повече туристи, видеонаблюдение и ремонти на читалища и улици отчете кметът на Самоков за две години управление

Днес в пресклуба на БТА – Самоков, в присъствието на заместник-кметовете и секретаря на общината, кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов представи отчет за свършеното през двете години от началото на мандата.

„За мен е важно общината да бъде модерна, достъпна, прозрачна и обърната към гражданите“, подчерта кметът. И допълни, че през втората година от мандата администрацията продължава да надгражда постигнатото през първата като са създадени устойчиви системи, разширени механизми за граждански контрол и подобрена обратна връзка от жителите на общината.

Като един от основните приопритети в работата си кметът подчерта създаването на Контактен център на територията на Община Самоков, който да централизира приемането на сигнали от гражданите и ускорява реакцията на общинските служби.  Наред с това бе създаден и Център за видеонаблюдение, работещ 24/7. Камерите се наблюдават в реално време от общински и полицейски служители, което повишава сигурността в града. В тази насока през 2024 г. беше създадено Аварийно звено, което реагира незабавно при ВиК аварии, повреди по инфраструктурата, проблеми с осветлението и други спешни ситуации.

По отншение на социалната сфера градоначаллникът обобщи, че през последните две години всички социални услуги са подобрени както по отношение на материалната база, така и по отношение на качеството на предоставяната грижа. Налице е и ръст в броя на потребителите, което показва по-висока достъпност и ефективност на услугите.

Друга важна област е здравеопазването.  Тук бе отчетено, че по проект „Красива България“ е завършен ремонтът на Хирургичното отделение на МБАЛ – Самоков. А към момента се извършва ремонтът на блок „Б“ на Кардиологията, отново по същата програма и със съфинасирането от страна на общината, с цел подобряване на условията за пациентите и медицинския персонал.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 2025 г. общината продължава активно модернизацията на градската среда. Приоритети са обновяване на визията на града, опазване на културното наследство, ремонти и подобрения във всички населени места. Целта е създаване на по-добри условия за живот и развитие. 

Във ВиК сектора е изготвен нов подробен дигитален модел на водопроводната мрежа, който показва състоянието и местоположението на всички водопроводи. Това ще позволи по-ефективно планиране на ремонти и инвестиции през следващите години. В рамките на енергийните програми са открити строителни площадки на 14 от 15-те одобрени жилищни блока, като санирането напредва по график.

Що се касае до транспортната мрежа Общината вече разпола с пет нови електробуса, а в момента се изграждат 67 „умни“ спирки с табла за реално време на пристигане на градския транспорт.

По отношение на Екология и регионално сътрудничество Община Самоков работи съвместно с Костенец, Ихтиман и Долна баня в рамките на Регионалния център за управление на отпадъците. Спечелен е проект за модернизация на системата за рециклиране на биоразградими отпадъци, включително зелени и растителни материали.

Общината Самоков отчита 6% ръст на туристите и 8% ръст на нощувките спрямо предходната година – ясен знак за засилен интерес към региона. Стабилност и подобрена дейност, по думите на кмета инж. Джоргов, бележат общинските предприятия. Хотел „Арена“ и зала „Арена Самоков“ – и двете общински структури отбелязват около 30% ръст в приходите. Лесничейството е изпълнило приходната част, а Звеното за озеленяване е поставило нови пейки и кошчета в централната градска част и продължава активната ежедневна работа по поддръжката на зелените площи.

В културния календар на общината са включени над 100 събития, организирани или подкрепени от Самоков – фестивали, изложби, концерти и тематични прояви. Кметът подчерта, че общината спазва строга финансова дисциплина и работи в тясно сътрудничество с администрацията и заместник-кметовете. Той изрази увереност, че през следващите две години екипът ще продължи да надгражда постигнатото, а гражданите ще виждат ясно резултатите от тази работа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Самоков отчет община Самоков Ангел Джоргов
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес