Форум Реал 2025: Иновации, мащабно строителство и визия за бъдещето на сектора

На 9 декември 2025 г. предстои дванадесетото издание на Форум Реал , организирано от Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – най-утвърдената конференция за строително-инвестиционната индустрия в България.

Събитието ще обедини отново водещите инвеститори, предприемачи, архитекти, строители, консултанти и експерти, за да очертаят утрешния ден и визията за следващия етап от развитието на иновациите в строителството – като основен двигател на пазара и икономиката.

В рамките на дискусионния панел ще вземат участие инж. Иво Трингов, управител Иконсулт 63/консултант Кордеел България; доц. д-р Емил Калчев, главен икономист Обединена Българска Банка, г-н Цанков Миланов, управител Винербергер ЕООД, Земелрок ЕООД и Пайплайф България ЕООД за регион Южни Балкани; инж. Аспарух Делев, управител Делар и г-н Мирослав Тошкин, управител на ЕмДи Капитал

Основни акценти от програмата

Forum Real 2025 ще предложи вдъхновяваща конферентна програма, в която експерти от цялата страна ще представят своите прогнози и анализи за бъдещето на строителния сектор.

Над 500 подбрани гости ще бъдат част от ключови дебати, определящи посоката на развитие на бранша.

Сред темите на събитието:

преходът към еврото и отражението му върху строителния пазар;

ценовият натиск и мащабните инвестиции в недвижими имоти;

регулациите и бюрокрацията в сектора;

технологичните иновации, устойчивото развитие, ролята на изкуствения интелект и роботите в проектирането и строителството.

Фокусът върху иновациите и устойчивите решения ще даде ясна визия за бъдещето на жилищните, индустриалните, офис, търговски и ваканционни имоти, както и за проектите с мащабно значение за икономиката.

Годишните награди M2 – признание за лидерите в строителството

Кулминация на събитието ще бъде церемонията по връчване на Годишните награди за строителство M2 – единствените отличия в сектора, базирани на обективен критерий – завършени кв. м разгъната застроена площ.

За дванадесета поредна година ще бъдат отличени най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, чиито проекти променят лицето на България.

Категориите ще отличат мащабните проекти, техническите иновации и компаниите, ориентирани към бъдещето.

Един ден, едно място, една визия – за по-добро бъдеще

Форум Реал 2025 ще събере целия строителен бранш в един ден, на едно място, с една обща идея – развитие и устойчиво бъдеще за следващите поколения.

Дата: 9 декември 2025 г., 18.30 ч.

Място: София, София Тех Парк, сграда Джон Атанасов

Регистрация и подробности: www.forum-real.com

Не пропускайте възможността да направите голяма крачка напред през 2026 г.!