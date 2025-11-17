Недостиг на места: Приютите за бездомни хора в София почти пълни преди истинската зима

В централните части на София има най-висока концентрация на бездомни хора. Центровете за временно настаняване са три с капацитет над 500 места, като капацитетъ им е запулнен на над 80%. Но всеки ден ситуация е различна. Общината ще продължи да обикаля през зимния период и да събира хора, които са на улицата и да ги настанява в центровете за временно настаняване. Това съобщи заместник-кметът по социалните въпроси в Столична община Надежда Бачева, която заедно със Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и човека към БАН, представиха първото по рода си преброяване на бездомните хора в България, проведено в периода от 20 до 26 октомври тази година.

"Ще продължим да осигуряваме топъл обяд и чай. Столична община раздава всеки ден в църквата "Св. Параскева", увери още Бачева и подчерта, че даренията също ще продължат.

"Бездомността в София е значително по-ниска, отколкото в другите големи европейски градове", отбеляза зам.-кметът по социални дейности. Освен преброяване, инициативата се е превърнала и в дарителска кампания, тъй като на бездомните хора са раздадени пакети с храна и хигиенни материали.

На това етап данните от преброяването се въвеждат и не могат да бъдат дадени числа. Данните се събират в хартиена анкета и по-подробна информация ще има след Нова година, стана ясно от брифинга. "След Нова година очакваме да имаме както цифри, така и профили на самите хора", уточни Бачева, цитирана от БТА.

По думите ѝ Европа страда изключително много, но при нас все още проблемът с бездомните хора не е толкова сериозен.