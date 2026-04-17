Внимание, шофьори: Променят движението в София заради вота в неделя

Променят движението в София в деня на предсрочните парламентарни избори в неделя (19 април), съобщиха от Столична община.

От 7:00 часа на 19 апирл до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. „Д-р Желю Желев“.

От 19:00 часа в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. „Цар Освободител” в участъка от пл. „Буров” до ул. „Г. С. Раковски”.



От 7:00 часа на 19април до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии на Централната избирателна комисия и ползването на вход „Изток“ от страната на паркинга на пл. „Д-р Желю Желев“ ще бъде осигурена охрана с полицейско присъствие на района около входа на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1.