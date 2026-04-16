Експерт по киберсигурност: Не бива да гласуваме под влияние на фалшиви новини в социалните мрежи

В дните преди парламентарните избори отново се наблюдава повтарящ се сценарий – фалшиви сигнали за бомби и засилени киберзаплахи. Само в рамките на деня бяха подадени сигнали за взривни устройства в Съдебната палата, което наложи евакуация, както и в няколко частни училища в страната. Според експерта по киберсигурност Ясен Танев тези действия не са случайни, а целят повишаване на общественото напрежение. По думите му, подобни сигнали не представляват класическа кибератака, а по-скоро инструмент за създаване на страх и хаос. „Идеята е да се създаде стрес в обществото и недоверие в институциите чрез дигитални канали“, обясни Танев.

Често съобщенията са изпратени на развален език и съдържат искания за плащания в криптовалути, което според експерта допълнително показва, че целта не е реална заплаха, а психологическо въздействие. Подобни случаи са регистрирани и в други държави в региона – Хърватия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Според анализите има вероятност за координирани хибридни атаки. „Тези техники имат отпечатъци и често се свързват с опити за дестабилизация от страна на Русия“, посочи Танев.

Особено внимание се обръща на социалните мрежи, като TikTok, където близо половината от пълнолетните българи имат профили. Именно там се разпространяват манипулативни послания и т.нар. „дипфейк“ съдържание. „За минути може да се създаде фалшиво видео с изкуствен интелект, което да достигне до огромна аудитория“, предупреди експертът.

Институциите вече предприемат действия за ограничаване на риска. Част от информационните системи се изключват временно, за да се намали възможността за атаки. Допълнително е извършена проверка на софтуера за преброяване на гласовете, а членовете на секционните комисии са призовани да бъдат особено внимателни при работа с електронни устройства и имейли.

Сред основните заплахи остават т.нар. DDoS атаки, които могат да блокират сайтове на институции и медии. „С минимален ресурс може да се създаде сериозен проблем с достъпа до информация и това да доведе до напрежение“, обясни Танев. Експертите подчертават, че в крайна сметка изборите са въпрос на личен избор и информираност. „Не бива да гласуваме под влияние на фалшиви новини или манипулации в социалните мрежи“, каза Танев.

Според специалистите предизвикателствата ще се увеличават с развитието на изкуствения интелект и новите технологии. „Навлизаме в ерата на квантовите технологии, което ще промени изцяло начина, по който се защитават системите“, каза експертът. Темата за сигурността на изборите остава ключова, а институциите и обществото ще трябва да се адаптират към новите форми на хибридни заплахи.