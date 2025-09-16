За Деня на София: СОС с тържествено заседание

Столичният общински съвет (СОС) ще проведе тържествено заседание по повод празника на София – 17 септември. По традиция кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще наградят Почетните граждани и отличените с "Почетен знак на Столична община", съобщиха от пресцентъра на общината.
Тази година след одобрение от общинските съветници, званието "Почетен гражданин на София" получават:
- Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет;
- Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година;
- Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г.;
- Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия;
- арх. Станислав Константинов;
- поетът Найден Вълчев;
- актьорът Руси Чанев;
- Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор;
- Проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.
Със званието "Почетен знак на Столична община" ще бъдат удостоени: Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова — педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим" и театър „Мим-Арт"; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.