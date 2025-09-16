Войната в Украйна:

16 септември 2025, 14:53 часа 268 прочитания 0 коментара
За Деня на София: СОС с тържествено заседание

Столичният общински съвет (СОС) ще проведе тържествено заседание по повод празника на София – 17 септември. По традиция кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще наградят Почетните граждани и отличените с "Почетен знак на Столична община", съобщиха от пресцентъра на общината.

Тази година след одобрение от общинските съветници, званието "Почетен гражданин на София" получават:

  • Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет;
  • Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година;
  • Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г.;
  • Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия;
  • арх. Станислав Константинов;
  • поетът Найден Вълчев;
  • актьорът Руси Чанев;
  • Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор;
  • Проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

Със званието "Почетен знак на Столична община" ще бъдат удостоени: Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова — педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим" и театър „Мим-Арт"; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.

