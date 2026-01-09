2025 г. е сред най-топлите години в България

Изминалата 2025 година е поредната топла за България от началото на XXI век, със средна температура около 1,2 градуса по Целзий над климатичните норми, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Топлинният рекорд ѝ е сравним с този от 2019 г., като е около 0,8 градуса по Целзий по-ниска от рекордната 2024 г.

ОЩЕ: Наводнения, градушки, суши, ураганни ветрове: Какво чака България през 2026 г.?

Лятото е било особено горещо – третото най-топло от 1930 г. насам, след летата на 2024 и 2012 г. Зимата, пролетта и есента също са регистрирани средни температури над нормата, но с по-малки отклонения.

Месеците с температура под климатичните норми са били февруари (–2,4 градуса по Целзий), април (–0,3 градуса по Целзий), май (–1,0 градуса по Целзий) и октомври (–1,1 градуса по Целзий).

Валежите през изминалата 2025 г. средно за страната са били близо до климатичните норми, като варират в широки граници през отделните месеци.

ОЩЕ: Жеги, пожари, наводнения и човешката дейност зад тях: Битката срещу климатичните промени през 2025 г.

Лятото на 2025 г. е било най-сухото от 1930 г. насам, докато всички останали сезони са със средни валежи за страната над климатичните норми. Валежният дефицит през годината е най-силно изразен през месеците юни (минус 74%), юли (минус 68%) и септември (минус 67%). С най-много и повсеместни валежи са месеците октомври (плюс 172%) и ноември (плюс 64%).

ОЩЕ: Последните 3 години са най-топлите в историята

Предварителните оценки сочат, че за 2025 г. средната годишна сума на валежите е била 616 мм, което е само с около 7% под климатичната норма.

През почти всички месеци на изминалата 2025 г. в различни райони на страната са регистрирани редица екстремни метеорологични явления, някои от които са довели до значителни щети и дори до човешки жертви.