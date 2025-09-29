Античната улица в Стара Загора "оживя" с Фестивал на вината

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков откри официално събитието на 26 септември 2025 г. „Августиада е много специален фестивал, където се съчетават древност и модерност, дух и традиции, вкус и общност. От името на кмета на Община Стара Загора каня всички вас да бъдете част от тази история“. Г-н Диков пожела на организаторите с годините фестивалът да се развива и утвърждава на национално и международно ниво, също както виното отлежава и става по-добро. Той връчи подарък на г-н Олег Стоилов, председател на ТПП – Стара Загора от името на Община Стара Загора като знак на благодарност за неговата всеотдайност и упорит труд за развитието на фестивала. Лилавият аметист, който бе подарен на вдъхновителя на „Августиада“, носи специфичния цвят на българското грозде и символизира връзката между природата, хората и вечността на културата в нашия древен град, обясни Диков.

Тринадесетото издание на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“ започна с дефиле на претендентките за титлата „Царица на Августиада“. В него се включиха и духовия оркестър на Стара Загора, сдружение за исторически възстановки „Via Praetoria“, участващи във фестивала изложители, изявени готвачи от ресторантите на Стара Загора и възпитаници на Професионалната гимназия за обществено хранене "Райна Княгиня", фолклорната група от Народно читалище "Св. Климент Охридски", организатори и гости, както и много старозагорци.

Олег Стоилов, един от основните организатори на фестивала и председател на Търговско-промишлената палата в Стара Загора, приветства гостите. Той заяви с вълнение, че фестивалът е намерил своето място именно на тази автентична римска улица и прикани гостите да направят едно своеобразно пътешествие в миналото. Както всяка година, в емоционалните думи на Галина Нифору - председател на Българската асоциация на износителите на вино и управител на OINORAMA wine consulting & business solutions, имаше не просто поздрав към гостите на събитието, а и споделена гордост, че българските вина са ценени и уважавани, което ги нарежда до международните производители на напитката на боговете – виното.

Традиционно, и тази година, беше избрана „Царица Августиада“. В дефилето на красотата участваха над 50 старозагорски момичета. Победителката в тазгодишния конкурс „Царица на Августиада“ Неделина Неделчева ще бъде кандидат за титлата Мис Свят България. Публиката ще има честта и отговорността да избере виното, което ще получи Златна, Сребърна и Бронзова Августиада. Награждаването ще се проведе на 27 септември 2025 г. от 19.00 ч. на сцената Античната римска улица в центъра на града.

Фестивалът се провежда със специалната подкрепа на община Стара Загора. Официални гости на фестивала бяха Николай Диков - секретар на Община Стара Загора, Исмет Чавушооглу – ръководител направление Турция към Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Петър Калчев – директор на Регионален исторически музей Стара Загора, Владимир Бошнаков – директор на Държавна опера Стара Загора.