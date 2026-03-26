Спорт:

Живко Тодоров прегърна инициативата "Стара Загора спортува"

26 март 2026, 18:04 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
„Винаги съм свързвал спорта най-вече с младите хора, защото той е среда, навик, начин на живот и изгражда качества като дисциплинираност и постоянство. Знам, че самочувствие и увереност се постигат и чрез спорт, затова приветствам идеята на г-жа Красимира Чахова, председател на общинската комисия по спорт и младежки дейности в местния парламент за идеята.“ Това сподели кметът на община Стара Загора след работната среща с г-жа Чахова, която го запозна подробно с предложение за изграждане на спортни модулни площадки за различни видове спорт: футбол, баскетбол, стрийт фитнес и др. Размерите на съоръженията позволяват да бъдат монтирани във всякакви междублокови пространства, което ги прави многофункционални.

„Стара Загора спортува“ е инициативата, която заедно ще стартираме, поясни Чахова и в присъствието на зам.- кмета по „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Паскалев. „Спортът е ключов инструмент срещу противообществените прояви. Общината има голяма нужда от модерни спортни пространства, които да са близо до деца, малки и големи ученици, всички млади хора. Облагородявайки кварталите, ние трябва да мислим и за изграждането им като места с модерни функции“, каза кметът Тодоров, прегръщайки идеята.

В първия етап на проекта ще бъдат изградени 10 спортни площадки. Местата ще бъдат определени от гражданите. Това поиска Тодоров и призова всички граждани да дават предложения за междублокови пространства, които могат да бъдат място за такива съоръжения. Мненията ще бъдат проследими на фейсбук страниците на общината. Локациите с най-много предложения ще бъдат разгледани от главния архитект и внесени за разглеждане в Комисията по спорт и младежки дейности.

„Средствата ще заложим в общинския бюджет 2026-та, който вероятно ще бъде приет през месец май“, обясни кметът на общината.

Първият етап от проекта ще приключи до края на есента.

Припомняме, че по проект „Зелена и достъпна градска среда“ бяха изградени 3 нови спортни площадки и 10 детски. Малко преди това има още 2 новоизградени спортни площадки в междублокови пространства. Старите площадки частично се обновяват.

В Стара Загора училищните и паркови площадки за спорт са изключително използвани, стана ясно по време на разговора. Живко Тодоров подчерта пълната си подкрепа за такива инициативи с увереността, че спортът не е просто здраве, той е социална принадлежност, ценностно израстване и абсолютна алтернатива на рисковото поведение. Това определя и нуждата от нови такива, особено в периферните квартали.

Антон Иванов
Община Стара Загора
