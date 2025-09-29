Войната в Украйна:

Живко Тодоров: Стара Загора има утвърдени традиции в бойните спортове

29 септември 2025, 17:37 часа 324 прочитания 0 коментара
С водосвет за здраве и успех и в присъствието на множество гости, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров официално откри новия спортен клуб по бокс „Берое“. „Община Стара Загора стои зад всички спортове – това е наш приоритет и дългосрочна кауза. Градът ни има утвърдени традиции в бойните спортове и вярвам, че те ще продължат да се развиват с още по-голяма сила“, заяви кметът Тодоров, по време на откриването. Той поздрави треньорите, спортистите и родителите и подчерта значението на спортните клубове за младите хора в града:

„Пожелавам успех на всички. Вярвам, че тук ще се родят много бъдещи шампиони – клубът е направен за децата, за тяхното здраве, възпитание и развитие. Виждам колко много млади и амбицирани треньори вече поемат щафетата. Работете с отдаденост, създавайте шампиони, с които Стара Загора да се гордее“, обърна се кметът към ръководството на клуба в лицето на Красимир Джамбазов и Николай Колев.

Двамата треньори благодариха на кмета за подкрепата и споделиха, че проектът за залата е отнел близо две години и половина. Реализирането ѝ е станало възможно благодарение на подкрепата на Община Стара Загора и личното съдействие на кмета Тодоров, който е инициатор.

Клубът по бокс приема деца от най-ранна възраст – още от 5-годишни. Малчуганите правят първи стъпки в бокса – учат се на основни движения и дисциплина.

След официалната част имаше демонстрации от млади боксьори, които показаха своите умения и хъс за развитие. Петгодишният Тео, най-младият състезател, впечатли присъстващите по време на демонстрационната си тренировка и заяви, че иска да стане шампион. Клубът не просто тренира бъдещи шампиони – той има и социална мисия, като вече работи и с деца със специални образователни потребности. Проведена е първа тренировка с тях, която е преминала успешно.

Треньорите споделиха, че в момента се работи усилено по финалната фаза на подготовка на децата и младежите, а през следващата година се очаква активното участие на клуба в различни състезания.

На официалното откриване на клуба присъстваха Ивета Лазарова, председател на Общинския съвет, Антон Тонев, заместник-председател на Общинския съвет, заместник-кметовете Радостин Танев и арх. Мартин Паскалев, Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“, шихан Асен Асенов, главен експерт в отдел „Спортни дейности“, спортисти и други.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
