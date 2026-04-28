Кметът на Стара Загора даде старт на голяма инфраструктурна реконструкция в града

С тържествена церемония бе дадено началото на изпълнението на обект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на градската среда – ул. „Пазарска“ и площадното пространство между бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“ в Стара Загора. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че проектът е дългоочаквана стъпка към обновяването на централната част на града и ще даде нов облик на едно от най-посещаваните пространства. „Това е място, през което всеки старозагорец е минавал и си е задавал въпроса кога ще бъде обновено. Заедно с ул. „Пазарска“ тази зона не отговаряше на визията, която трябва да има един модерен град като Стара Загора“, заяви той.

Кметът поясни, че съществуващият подземен паркинг ще бъде запазен, тъй като е частна собственост, но ще бъдат предприети действия за отстраняване на натрупаните проблеми. „Нашата цел е пространството да придобие съвременен и подреден облик, който да отговаря на значението му като част от централната градска среда“, допълни Живко Тодоров.

В изказването си той отбеляза и необходимостта от повече пространства за деца, като посочи, че се обмисля изграждането на нов парк. „Обмисляме на мястото на старата сграда, която беше опасна и невъзможна за възстановяване, да създадем ново модерно пространство за деца“, каза още кметът.

Той изрази увереност, че обектът ще бъде реализиран в срок и с необходимото качество. „Нека си пожелаем успех и Стара Загора да става все по-красив и подреден град“, допълни той.

Проектът се реализира по инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода 2024 - 2027 г., съгласно чл. 107, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Стойността на договора възлиза на 4 980 357,92 евро с ДДС, като в сумата са включени и 10% непредвидени разходи.

Обхватът на проекта включва площадните пространства между бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“, както и ул. „Пазарска“, като е структуриран в три основни зони:

Зона 1 - бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Руски“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Цар Иван Шишман“:

• съхраняване на представителния облик и обогатяване с озеленяване;

• създаване на мултифункционално пространство за ежедневни и събитийни дейности;

• оформяне на площадно пространство пред Музея на религиите.

Зона 2 - бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Петър Парчевич“:

• изграждане на непрекъснати пешеходни пространства и зони за отдих;

• нова организация на зареждането на пазара и търговските обекти;

• трансформиране на ул. „Пазарска“ в споделена улица с приоритет за пешеходците.

Зона 3 - бул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Св. Княз Борис“ и ул. „Кольо Ганчев“:

• реорганизация на доставките с ограничен достъп в определени часови диапазони;

• изграждане на мрежа от пешеходни и споделени улици около пазара;

• запазване на съществуващия паркинг с допълнително озеленяване.

Във всички зони е предвидено богато озеленяване с дървесна, храстова и тревна растителност, както и различни видове настилки, съобразени с функциите на пространствата.

Заместник-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев представи детайли за проекта и подчерта високия интерес към конкурса за проектиране. „В процедурата участваха 17 фирми, включително международни екипи, а журито беше с участието на доказани специалисти от България и Европа“, посочи той.

По думите му избраният проект е дело на българска фирма с утвърден опит, като концепцията залага на устойчиви решения и хармония с градската среда. „Ще използваме естествени материали и ще наблегнем на озеленяването, за да осигурим повече сянка и по-приветлива среда“, допълни арх. Паскалев.

Той акцентира и върху промяната на ул. „Пазарска“, която ще бъде трансформирана в пространство с приоритет за пешеходците. „Идеята е да я превърнем в споделена улица, като ще въведем почасова организация за зареждане – само в ранните сутрешни и късните вечерни часове“, уточни той.

Арх. Паскалев изрази очакване, че проектът ще има дългосрочен ефект върху облика на зоната. „Надяваме се този ремонт да подтикне и собствениците на обекти да инвестират в тяхното обновяване, така че в следващите години да се постигне цялостна промяна на средата“, каза той.

В проекта е заложено и създаването на пространство за културни събития. „Ще създадем условия за арт инициативи, летни кина и културни прояви – ще дадем средата, която да бъде изпълнена с живот“, допълни зам.-кметът.

Предвижда се изграждане на дъждовни градини със система „sponge city“ за управление на дъждовните води, както и енергийно ефективно LED осветление и видеонаблюдение.

Церемонията започна с водосвет за здраве и успешно изпълнение на проекта, отслужен от архимандрит Панкратий в съслужение със свещеници от Старозагорската епархия.

На събитието присъстваха заместник-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева, главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев, представители на изпълнителя и проектантския екип.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е „СТОР ИНВЕСТ“ АД, гр. Димитровград, с представител Пламен Атанасов Димитров – изпълнителен директор. Строителният надзор ще бъде осъществяван от „АВГУСТА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Стара Загора, с представител инж. Любо Ламбов.