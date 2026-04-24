BILLA откри нов модерен магазин в Раднево

В град Раднево, област Стара Загора, отвори врати 173-ият магазин BILLA в страната. Обектът се намира в новооткрития ритейл парк в града на ул. „Митьо Станев“ №11. Изграден е с инвестиция от над 1 млн. евро. Магазинът посреща клиентите със светла и просторна търговска зала, последно поколение енергоефективни решения и различни удобства за пазаруване, сред които каси на самообслужване.

Богатият асортимент от над 7000 продукта включва свежи плодове и зеленчуци, отгледани по програмата „BILLA Градини“, прясно българско месо „Българска ферма“, изпечени на място хляб и закуски, скара и готвени ястия от топла точка, както и всичко необходимо за дома и ежедневието на съвременния потребител.

По повод откриването на най-новия магазин BILLA, Албена Георгиева, главен изпълнителен директор на компанията, сподели:

„С откриването на търговския ни обект в гр. Раднево продължаваме стратегията си да бъдем все по-близо до нашите клиенти и в по-малките общини в страната. Отваряме нашия нов модерен 173-ти магазин именно тук, защото сме уверени, че районът ще продължи да се развива успешно и в бъдеще, а с присъствието си тук искаме активно да подкрепим този процес и да бъдем част от него. В новия BILLA магазин клиентите ще открият нашия висок стандарт на обслужване и любимите си продукти, с ясен фокус върху свежест и добри цени, богато разнообразие и високо качество на продукти от собствени марки.“

Новият магазин на BILLA в Раднево е вторият обект на компанията в област Стара Загора, открит тази пролет. Непосредствено преди Великден веригата преряза лентата и на втория си магазин в гр. Казанлък. В рамките на инвестиционните си планове до края на 2026 г. BILLA предвижда да открие още един нов обект в региона – в гр. Гълъбово.