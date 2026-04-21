Стара Загора събира елита на българския бокс

Стара Загора е домакин на Държавния личен-отборен шампионат - I кръг и Купа България по бокс за мъже и жени – събитие, което събира едни от най-добрите състезатели в страната. Надпреварата ще се проведе в спортната зала към Ректората на Тракийски университет - „Арена Академика“.

Официалното откриване е на 21 април (вторник) от 14.00 ч., а срещите ще продължат до 26 април.

В състезанието ще участват 180 състезатели от 46 клуба от цялата страна, които ще премерят сили в оспорвани и динамични двубои.

Организатори на събитието са Боксов клуб „Боруй“, Българската федерация по бокс и Община Стара Загора.

Надпреварата ще предложи на публиката срещи с високо спортно майсторство, силен характер и истинска емоция от ринга. Поканата е отправена към всички жители и гости на Стара Загора да подкрепят състезателите и да станат част от атмосферата на събитието.