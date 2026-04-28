От чатбота на Община Стара Загора до AI разпознаване на мечки

Дигиталният хъб отбелязва 5 години от създаването си на 29 април с мащабно събитие за бизнес и иновации „Дигитализация, инвестиции и предприемачески BUZZ“.

На 29 април бизнес, инвеститори, иноватори и институции, гледащи към бъдещето ще се съберат в Регионален исторически музей Стара Загора за „Дигитализация, инвестиции и предприемачески buzz“ – Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“ ще отпразнува 5 години от създаването си с конференция, която поставя фокус не върху говоренето, а върху резултатите.

Събитието е от 12:00 до 19:00 ч. в Регионален исторически музей – Стара Загора.

Организаторите ясно заявяват: това не е форум за идеи „на теория“, а платформа, в която се показва как иновациите вече работят – тук, в Стара Загора.

Акцент в програмата е представянето на виртуалния асистент ZaraPI на Община Стара Загора – интелигентно решение, разработено от ЕЦИХ „Загоре“, което улеснява достъпа на гражданите до информация и услуги и е пример за реално внедрен изкуствен интелект в публичния сектор .

Конференцията ще представи и конкретни бизнес казуси, в които дигитализацията вече носи резултати – от автоматизация на процеси до подобряване на управлението и конкурентоспособността на предприятията. Сред тях са успешни реализации в компании, които ще споделят опит от първо лице.

Програмата проследява целия път – от образованието и развитието на млади таланти до внедрени решения в бизнеса и администрацията. Специално място е отделено и на теми като зелена енергия, умения на бъдещето и ролята на технологиите в регионалното развитие .

Събитието ще бъде открито от Михаела Лафонт от Програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия и д-р Румяна Грозева, координиращ партньор на ЕЦИХ „Загоре“ .

Паралелно с основната програма, участниците ще могат да посетят експо зона с демонстрации на реално работещи дигитални решения, да се срещнат с компании и експерти и ще могат да създадат нови партньорства.

Посланието на събитието е ясно:

Дигитализацията не е бъдеще, което предстои – тя вече се случва. И работи.

