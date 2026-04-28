За трета поредна година: Стара Загора е отличена за община с най-много инвестиции

За трета поредна година Община Стара Загора бе отличена с престижния приз „Община в България с най-много инвестиции“ за изминалата 2025 година. Признанието за последователните усилия на кмета Живко Тодоров и неговия екип бе изразено с връчването на почетен плакет по време на официална церемония, организирана от Българската агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на иновациите и растежа.

За 2025 година привлечените инвестиции в общината възлизат на 300 млн.евро, като са разкрити общо 1816 планирани нови работни места. В периода 2020–2025 г. в Стара Загора са привлечени 16 инвеститори в ключови сектори като автомобилна индустрия, информационни технологии, биотехнологии, здравеопазване, хранителна промишленост, логистика и търговия.

Кметът Живко Тодоров благодари на БАИ за високата оценка и признанието за усилията, насочени към превръщането на Стара Загора в атрактивно и предпочитано място за инвестиции.

„Благодаря на моя екип в общината за неуморната работа. Благодаря и на всички инвеститори, които повярваха в Стара Загора. Ние сме регион в преход и е важно да продължим да създаваме условия за нови работни места и устойчиво развитие. Пожелавам успех на българския бизнес, ползотворно партньорство с институциите и България да върви уверено напред“, отбеляза от сцената кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

При връчването на отличието служебният министър на електронното управление Георги Шарков подчерта, че Стара Загора е „първата община, която последователно инвестира в бъдещето на България – чрез подкрепа за младите хора, модерно образование и активна политика за привличане на инвестиции“.

На събитието от Община Стара Загора присъстваха заместник-кметът с ресор“ Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев, Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции“, Радослав Танев, изпълнителен директор на „Индустриална зона Загоре “ и експерти от общината.

Двадесетото юбилейно издание на конкурса „Инвеститор на годината“ се проведе тази вечер в София и събра представители на държавната и местната власт, бизнеса и инвеститорските среди. По време на едно от най-значимите събития за българската икономика бяха отличени най-успешните инвестиционни проекти, реализирани в страната през изминалата година.

На тържествената церемония присъстваха Илияна Йотова, президент на България, Мария Недина, служебен вицепремиер по европейските средства, министри, представители на бизнеса, работодателските организации, двустранните търговско-индустриални камари и др.