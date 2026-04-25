Зам.-кмет на Стара Загора поздрави бъдещите учители при дипломирането им в Тракийския университет

В Културен център - Стара Загора се състоя тържествената промоция на дипломираните магистри от Педагогическия факултет на Тракийския университет. На церемонията присъства заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, която поздрави абсолвентите по повод успешното завършване на тяхното образование.

Общо 267 магистри получиха своите дипломи след успешно завършване на обучението си в направления, свързани с предучилищното, началното и специалното образование, образователния мениджмънт и съвременните технологии в обучението.

Средният успех на випуска е „Много добър“ 5.27, което свидетелства за високото ниво на подготовка и отговорното отношение на дипломантите. Двама магистри завършиха с пълен отличен успех - 6.00, а общо 80 са отличниците с успех над 5.50.

Заместник-кметът Надежда Чакърова връчи диплом ,цветя и подаръци от Община Стара Загора на отличничката Гергана Петрова от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

От името на кмета Живко Тодоров и на Община Стара Загора тя се обърна към дипломантите с послание за значимостта на учителската професия:

„Скъпи дипломанти, днес отбелязвате финала на години на труд и отдаденост, за да поемете по пътя на една от най-отговорните професии - учителската. Да бъдеш учител означава не само да предаваш знания, но и да изграждаш личности. Един учител, една писалка и една книга могат да променят светове. Вие ще имате тази мисия - да променяте световете на децата, да оставяте следа, да възпитавате ценности и да изграждате характери. Пожелавам ви да вървите напред с увереност, с кураж и с вярата, че това, което правите, има смисъл. На добър час!“

В своето обръщение тя изрази увереност, че младите учители ще намерят своето място в образователната система и ще допринесат за развитието на бъдещите поколения в Стара Загора.

Церемонията бе открита от декана на Педагогическия факултет доц. Генчо Вълчев, който подчерта значимостта на учителската професия и ролята на педагозите в съвременното общество. Заместник-ректорът по учебната дейност доц. Цветослав Койнарски поздрави дипломантите и им пожела успешна професионална реализация, като връчи дипломите на двамата пълни отличници.

На събитието присъстваха представители на ректорското и деканските ръководства, както и представители на местната власт.

Празничната атмосфера бе допълнена от музикален поздрав, поднесен от децата от детска градина „Светлина“.

В края на церемонията магистрите положиха традиционната магистърска клетва, с която символично поеха своята професионална отговорност. С аплодисменти и хвърляне на академичните шапки абсолвентите отбелязаха успешния финал на своя академичен път и началото на своята професионална реализация.