Стара Загора отбеляза Международния ден на книгата с маратон на четенето

През април фестивалът „Четяща Стара Загора“ събра читатели, писатели, илюстратори и издатели в разнообразна програма за всички възрасти. Инициативата е част от Културния календар на Община Стара Загора и е посветена на 2 април – Международния ден на детската книга, и 23 април – Международния ден на книгата и авторското право.

Кулминацията на фестивала традиционно бе Маратонът на четенето, проведен днес – на Международния ден на книгата. Заместник-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева приветства участниците и подчерта значението на книгите за развитието на децата. Тя постави начало на маратона с откъс от вечната класика „Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери и насърчи младите читатели да продължават да откриват света чрез книгите.

В четенето се включиха Евгения Атанасова с разказа „13 букви“ на Юлияна Антонова, ученици, както и най-малките участници – Зари и Боян от ДГ №20 „Мир“.

Сред официалните гости бяха началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, началникът на отдел „Образование“ Станимира Димитрова, председателят на Читалище „Родина-1860“ Евгения Атанасова, директорът на ОП „Арт Сцена“ Екатерина Радукова, както и актрисата и писател Деница Кючукова която се срещна с младите читатели по време на Маратона.

Фестивалът е част от Националната програма „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ и Българската библиотечно-информационна асоциация. Партньори са Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и културно-образователни институции от града.

Инициативата в Стара Загора се реализира от библиотека „Родина“ в партньорство с Регионалната библиотека и с подкрепата на Общината.

В 21-вото издание се включиха 12 библиотеки, 20 читалища, 32 училища, 22 детски градини и ясли, както и 23 институции, кметства, НПО и фирми.

Днес пред входа на Културния център е обособена буккросинг зона. Посетителите могат да вземат книга, да я прочетат и да я „освободят“ за следващ читател, както и да дарят своя прочетена книга.