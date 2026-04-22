Зоопарк Стара Загора открива сезона на "Зооваканциите"

Зоопарк Стара Загора стартира новия сезон на „Зооваканции“ – инициатива, насочена към деца над 7-годишна възраст. Програмата предлага балансирано съчетание между игри, обучение и практически занимания сред природата и животинския свят. Тази година „Зооваканциите“ ще се проведат в следните периоди: 8 - 12 юни, 15 - 19 юни, 6 -10 юли, 13 -17 юли, 17 - 21 август, 24 - 28 август.

Заниманията ще се провеждат от понеделник до петък, от 08.00 до 12.00 ч. за всички обявени дати.

Децата ще се впуснат в разнообразни игри на открито, съчетаващи движение, забавление и учене. Те ще придобият нови знания за хабитатите и начина на живот на различни животински видове, включително екзотични представители на животинския свят.

В специално обособена зона с животни участниците ще се включват в ежедневните грижи за тях. По този естествен и достъпен начин се насърчават ценности като отговорност, внимание, съпричастност и любов към животните – основен приоритет в мисията на зоопарка. Програмата включва още игрални и тематични образователни зони, творчески и изследователски дейности, спортни активности и малки походи сред природата.

„Зооваканциите“ са създадени като преживяване, което съчетава учене чрез практика и близък контакт с природата, като целта е децата да развиват любознателност, наблюдателност и интерес към животинския свят.

„Всяка година виждаме как децата не просто се забавляват, а истински се свързват с природата и животните. Това е и най-ценното – изграждането на отношение, което остава за цял живот“, споделя д-р Найден Илинов.

За допълнителна информация и записвания: zoo@starazagora.bg; и тел. 089 640 2421

Зоопарк Стара Загора очаква всички любознателни и приключенски настроени деца за едно ваканционно преживяване, което съчетава игра, знание и отговорност към природата.