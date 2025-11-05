Войната в Украйна:

05 ноември 2025, 08:59 часа 286 прочитания 0 коментара
Младежкият съвет на Стара Загора стартира благотворителна кампания "Дари, за да зарадваш"

Младежки общински съвет – Стара Загора стартира традиционната си коледна благотворителна кампания „Дари, за да зарадваш!“ на 5 ноември 2025 г. За девета поредна година младежите обединяват усилията си, за да донесат надежда, топлина и усмивки на хора в нужда по време на празничните дни.

Всеки, който има възможност, е поканен да се включи в кампанията, като дари основни хранителни продукти с дълъг срок на годност – боб, ориз, брашно, макарони, консерви и други. Събраните дарения ще бъдат предоставени на храм „Света Троица“ и храм „Св. Въведение Богородично“, откъдето ще достигнат до нуждаещите се.

Даренията се приемат до 5 декември в Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ ( бул. „Митрополит Методи Кусев“ 20), всеки работен ден в часовете от 09.00 до 17.30 часа.

„Коледа е време за споделяне. Нека заедно подарим не само храна, а и надежда, внимание и човечност“, апелират младежите от МОС – Стара Загора. За повече информация относно кампанията може да се свържете на тел: 042 639 974.

