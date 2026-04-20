Млади медици в Стара Загора ще усъвършенстват уменията си за работа с пациенти

Възможност за развитие на ключови умения в общуването с пациенти ще имат студенти по медицина и специализанти в рамките на тренинг на тема „Видове консултиране и активно слушане в медицината“, който ще се проведе в Стара Загора.

Обучението се организира от Международния младежки център и ще бъде водено от лектори от Младежки център към Столична община. Те ще споделят практически опит и ще представят различни подходи за ефективна комуникация в медицинската практика.

В програмата са включени интерактивни упражнения, симулации и работа по реални казуси, чрез които участниците ще могат да приложат наученото в среда, близка до ежедневната им работа. Акцентът е поставен върху развитието на умения за активно слушане, изграждане на доверие и по-уверено взаимодействие с пациенти.

Събитието ще се проведе в Международния младежки център - Стара Загора от 17.00 ч. на 28 април. Обучението е насочено към студенти по медицина и специализанти до 29-годишна възраст, като местата са ограничени и се изисква предварително записване.