Община Стара Загора посреща 1 юни с богата програма

Община Стара Загора организира празнична програма „За децата и с децата“, посветена на 1 юни - Международен ден на детето. Жителите и гостите на града ще могат да се насладят на разнообразни концерти, творчески работилници, научни ателиета, игри и спектакли на различни локации в Стара Загора.

Основната част от програмата ще се проведе в Парк „Артилерийски“.

На сцената в парка от 10.00 часа ще се състои концерт на деца от детските градини. От 12.00 часа ще бъдат наградени отличените участници в математическото състезание „Ботевска аритметика“, а от 12.30 часа ще се проведе концерт на Детско-юношески ансамбъл „Загорче“, Фолклорна танцова школа „Орисия“ и детско-юношески танцови формации при НЧ „Настроение 2017“.

В пространството на „Цветна алея“ от 9.30 до 13.00 часа децата ще могат да се включат в арт работилници и творчески занимания, организирани от НЧ „Родина 1860“, НЧ „Христо Танев 2020“, НЧ „Железник 1988“, SmartyKids Стара Загора, Регионален исторически музей, Център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория и Планетариум.

В програмата са включени още инициативите „Млад пожарникар“ и „Млад приятел на полицията“ със съдействието на ОДМВР и РДПБЗН Стара Загора.

От 16.00 часа на сцената в парк „Артилерийски“ ще започне музикалната част с участието на мажоретен състав при ЦПЛР Стара Загора, състав от ученици от НУМСИ „Христина Морфова“, концерт на TINO и дискотека на открито с диджей Денчо Денчев.

Празничната програма продължава и в Зоопарк Стара Загора, където от 11.00 часа ще се проведе пленер с Художествена галерия – Стара Загора и откриване на Игрална алея.

От 18.00 часа Кукленият театър ще представи спектакъла „Приказка за синьото кълбо“, като входът за деца е свободен.