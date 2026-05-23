Над 100 млади ветеринарни лекари получиха дипломите си в Стара Загора

С тържествена церемония в Държавна опера – Стара Загора днес бяха връчени дипломите на Випуск 2026 от специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет. Под звуците на химна на Република България и на Европейския съюз младите лекари направиха първата си крачка по професионалния път. Официален гост на церемонията беше заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“. Тя връчи дипломата на Лидия Калониати, завършила с успех 5.48 в курса с английска форма на обучение.

Зам.-кметът Делчева поздрави ректорското ръководство и абсолвентите и поднесе подарък и поздравителен адрес от името на кмета Живко Тодоров:

„Днес поставяте началото на професионален път, който изисква не само знания и прецизност, но и характер. Ветеринарната медицина е призвание, свързано с грижа, доверие и отговорност към живота във всичките му форми. Пожелавам Ви смелост да вземате трудни решения, сили да не губите човечността си и удовлетворение от всеки спасен живот. Поздравявам Ви за труда, постоянството и смелия избор да посветите уменията си на една толкова важна професия.“

Ректорът на Тракийския университет проф. дбф Мирослав Карабалиев поздрави дипломантите:

„Днес е ден на радост, гордост и заслужено удовлетворение. Ден, в който завършва един дълъг и труден път, изпълнен с безсънни нощи и много усилия. Вашият успех не е случаен – той е резултат от Вашия труд, от труда на Вашите преподаватели и от подкрепата на Вашите семейства. Скъпи абсолвенти, Вие завършвате една от най-красивите и отговорни професии. Днес получавате много повече от диплома – получавате правото и отговорността да служите на живота във всичките му форми.“

Доц. д-р Лазарин Лазаров – декан на Ветеринарномедицинския факултет, връчи почетни златни дипломи на проф. Йордан Николов и проф. Венцислав Койнарски като символ на признателност за тяхната отдаденост към професията и преподавателската дейност.

На събитието присъстваха и доц. д-р Цветослав Койнарски – зам.-ректор по учебна дейност към Тракийския университет, проф. д-р Юлиан Ананиев – декан на Медицинския факултет, проф. д-р Галина Николова – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Габриела Кирякова – зам.-ректор по дигитализация и международно сътрудничество, Емилия Благоева – главен секретар, доц. д-р Калоян Дамянов – областен управител на област Стара Загора, представители на ректорското и деканското ръководство, Негово Преосвещенство Маркианополският епископ Богослов и представители на Старозагорската света митрополия, представители на Българската агенция по безопасност на храните, директори на институции, представители на професионални съюзи, фирми и преподаватели.

По време на церемонията бъдещите лекари положиха Хипократовата клетва – символ на моралния дълг към човека и обществото. Емоционалната атмосфера бе допълнена от музикални поздрави, поднесени от брас квартет „Августа Траяна“ и оперните певци Русалина Мочукова и Георги Динев.

На тържеството дипломите си получиха 113 магистри от специалност „Ветеринарна медицина“ от българската и английската форма на обучение с общ успех 4.33. Във випуска има студенти от различни държави, сред които Великобритания, Ирландия, Гърция, Турция, Германия, Република Южна Африка и други.