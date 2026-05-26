Буря в Гърция разкри десетилетна тайна: Покрив падна с цял арсенал от гранати

26 май 2026, 17:34 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Частичното срутване на изоставена къща в северно гръцко село разкри скривалище с ръчни гранати и боеприпаси, за които се смята, че са били скрити там в продължение на много десетилетия, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на държавната телевизия ERT във вторник. Армейски експерти по взривни вещества безопасно обезвредиха оръжията и ги извадиха от руините на къщата в Калохори, близо до град Кастория, за да бъдат унищожени.

Наследство от Втората световна война

Силно корозиралите девет гранати и 130 патрона изглежда датират от Втората световна война, въпреки че е възможно да са били скрити в старата къща и по време на Гражданската война от 1946 до 1949 г.

Те били открити от възрастна жена, която отишла да провери сградата – принадлежала на неин починал роднина – след проливни дъждове в района. Тя открила, че горният етаж се е срутил заедно с покрива, оставяйки оръжията на видно място. 

Припомняме, че наскоро авиационна бомба, останала от Втората световна война, беше успешно отстранена и унищожена вчера в залива Лука на хърватския остров Корчула. Операцията беше извършена от полицейски водолази от Интервенционното звено на полицията в Дубровник, с помощта на техен колега от Регионалното звено за борба с експлозии в Сплит, съобщи полицията на Дубровник-Неретва. ОЩЕ: Авиационна бомба избухна в морето край Хърватия (СНИМКА)

