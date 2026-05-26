Раздялата е ясна: Къде ще играе Иван Турицов след ЦСКА?

Един от дългогодишните футболисти на ЦСКА - Иван Турицов, е по-близо от всякога до трансфер зад граница. След години на спекулации, пропуснати възможности и периодични контузии, които спираха развитието му, българският национал се подготвя да напусне "Българска армия". Този път ситуацията изглежда окончателна, тъй като договорът на защитника изтича и няма да бъде подновяван.

Турицов поема към Грузия за новия сезон

Според последна информация, Турицов ще продължи кариерата си в грузинския шампионат. Очаква се той да подпише с Динамо Батуми, като клубът няма да плаща трансферна сума, тъй като играчът става свободен агент.

Иван Турицов оставя сериозна следа в най-новата история на "червените". Юношата на Литекс записа впечатляващите 222 мача за 31-кратните шампиони, в които се отчете със 7 гола и 13 асистенции.

Въпреки че в един период бе капитан на отбора, отношенията му с феновете се влошиха рязко. Преломният момент бе пропуснатата дузпа срещу ЦСКА 1948 в самия край на сезон 2022/2023, която на практика лиши тима от титлата. Последвалият конфликт с привържениците след домакинската загуба от румънския Сепси окончателно прекъсна емоционалната връзка между играча и трибуните.

През кампания 2025/2026 Турицов не успя да намери най-добрата си форма, записвайки едва 20 срещи и само една асистенция. Контузиите и липсата на психологическо спокойствие оказаха своето влияние, което прави раздялата логична стъпка и за двете страни. ЦСКА ще търси нов профил за десния фланг на отбраната, докато Турицов ще се опита да докаже класата си на международната сцена.

