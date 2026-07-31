Общинският съвет в Стара Загора единодушно прие отчета за дейността си за първото полугодие на 2026 г.

Над 80 точки бяха разгледани по време на редовното юлско заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Сред най-важните решения беше единодушното приемане на отчета за дейността на местния парламент за периода януари – юни 2026 г., внесен от председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова. Общинските съветници одобриха и изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, както и в Етичния кодекс на общинските съветници.

След освобождаването по собствено желание на управителя на общинското дружество „Мересев“ ЕООД Даниел Салабашев, Общинският съвет избра Левент Палов за временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс за избор на нов управител.

Сериозен дебат предизвика предложението за отпускане на финансова помощ за „Мересев“ ЕООД. Първоначално беше предложено дружеството да получи допълнителна парична вноска в капитала в размер на 100 000 евро. След обсъждане съветниците подкрепиха предложението на Постоянната комисия по бюджет и финанси, с което размерът на помощта беше определен на малко над 52 хил. евро.

По време на дебатите председателят на Постоянната комисия по бюджет и финанси и общински съветник от ПП „ГЕРБ“ Емил Христов заяви, че Общинският съвет не е социално предприятие, но често е натоварен с решаването на несвойствени за него задачи. Янко Янков, общински съветник от местната коалиция „Алтернативата на гражданите – ВМРО“, подчерта необходимостта от промяна в политиката на Общината по отношение на управлението на общинските дружества, за да могат те да функционират по-ефективно. Според общинския съветник от ПП „БСП“ Дамян Георгиев един от основните проблеми е изискването управителите на подобни дружества да притежават специалност „Здравен мениджмънт“.

Общинските съветници отложиха разглеждането на предложението за даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаични електроцентрали върху покривите на 37 общински сгради.

По темата заместник-кметът арх. Мартин Паскалев поясни, че подобен модел вече успешно се прилага в други общини и предложи създаването на работна група, която да анализира възможностите за реализацията му в Стара Загора.

„Ние се възползваме максимално от възможностите за външно финансиране за изграждане на фотоволтаични електроцентрали по покривите на общински сгради при всеки ремонт, който извършваме. Това е задължителна част от мерките за енергийна ефективност“, подчерта арх. Паскалев.

Председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова потвърди, че ще бъде стартирана процедура по сформиране на работна група, която да разгледа въпроса.

По време на заседанието клетва като временно изпълняващ длъжността кмет на село Яворово положи Марко Марков.

В началото на заседанието общинският съветник Красимир Червилов от местна коалиция „Алтернативата на гражданите – ВМРО“ прочете декларация по повод 123-годишнината от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. В знак на почит към загиналите общинските съветници и присъстващите заместник-кметове почетоха паметта им с едноминутно мълчание.

По-късно беше прочетена и декларация от общинския съветник Янко Янков, който се завърна в местния парламент след успешно приключила в негова полза многогодишна съдебна процедура.