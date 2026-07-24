Престъпност в жегата: Откраднаха 60 сладоледа от магазин в Стара Загора

Летните жеги влияят на всички сфери на дейност, дори на престъпността. Така в Стара Загора регистрираха необичайна кражба - на 60 сладоледа, откраднати от търговски обект в града.
От полицията съобщиха, че сигналът е подаден на 23 юли в Първо районно управление.
По първоначални данни кражбата е извършена същата сутрин между 4:00 и 4:30 часа от обект на бул. „Цар Симеон Велики“.
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Извършителят на престъплението е срязал виниловото покритие и е счупил стъклото на фризер, откъдето е откраднал 60 сладоледа.
На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство за кражба.
Отново изчезна! Как бананът за милиони превърна кражбата в изкуство?
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