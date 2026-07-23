Малко маймунче се роди в зоопарка в Стара Загора

Семейството на приматите в Зоопарк Стара Загора се увеличи с още един обитател. На 22 юли в групата на зелените гвенони се роди малко маймунче. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни.

В първите дни от живота си новороденото е неотлъчно до своята майка, която се грижи за него – кърми го, почиства го и внимателно го наблюдава. Този период е изключително важен за развитието му, а екипът на Зоопарк Стара Загора следи отблизо състоянието на малкото и неговата адаптация.

"Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип. То е резултат от ежедневните грижи и отдадеността към животните, за които се грижим", сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Екипът на Зоопарк Стара Загора кани посетителите да се запознаят с най-новото попълнение сред зелените гвенони и да се насладят на разнообразния свят на животните, за които ежедневно се полагат грижи.