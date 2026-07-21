Близо 200 оценки само през юни 2026 г. показват стабилно доверие към платформата за обратна връзка Kazva.bg

Близо 200 оценки само през юни 2026 г. показват активното участие на гражданите и стабилното доверие към платформата за обратна връзка Kazva.bg. Данните от анализа за юни 2026 г. показват висока удовлетвореност както от различни общински услуги, така и от редица обекти и пространства на територията на общината, като едновременно с това дават ясна посока за сферите, в които гражданите очакват подобрения.

Почти две години след внедряването си Kazva.bg се утвърждава като ефективен инструмент за пряка комуникация между Община Стара Загора и хората. Чрез платформата жителите и гостите на града могат бързо и лесно да споделят своето мнение за местата, услугите и обектите, които използват ежедневно.

Едно сканиране на QR код, няколко секунди и едно мнение, което има значение. Събраните оценки не остават само статистика – те помагат на администрацията да откроява добрите практики и да идентифицира конкретни области, в които са необходими действия.

Сред най-високо оценените категории през юни 2026 г. са административното обслужване, старозагорският зоопарк и шест културни обекта. Административните услуги получават най-висок индекс на удовлетвореност, което показва положителна оценка за организацията, професионалното отношение и качеството на обслужването в общинската администрация. Сред най-високо оценените обекти в тази категория е Центърът за информационно и административно обслужване, където гражданите посочват като основни предимства "бързина и професионализъм на гишетата."

Зоопарк-Стара Загора също получава изключително високи оценки, като през юни не е регистрирана нито една критична оценка. Посетителите открояват разнообразието от животински видове, чистотата, информационните табели в обекта, както и събитията, които се провеждат на територията му.

Положителна е и обратната връзка за шест от културните обекти в Стара Загора. Оценява се качеството на обслужването, а отделни коментари дават насоки за допълнително развитие на информационната среда и удобствата за посетителите.

Платформата дава ясна картина и за сферите, към които гражданите имат най-високи очаквания за развитие. Най-много мнения през юни са свързани с градския транспорт, който остава сред категориите, в които гражданската обратна връзка очертава най-голям потенциал за подобрение. Получената обратна връзка очертава основни направления за подобрение, свързани с комфорта на пътуване, състоянието на превозните средства и качеството на обслужването. Гражданите споделят своите наблюдения и за отделни детски площадки, като посочват възможности за подобряване на поддръжката на настилките, съоръженията и условията за по-приятно използване на пространствата.

Резултатите показват, че гражданите използват Kazva.bg не само за да споделят удовлетворение, но и за да сигнализират за конкретни проблеми. Именно това е основната стойност на платформата – тя превръща обратната връзка в реален инструмент за планиране на проверки, подобрения, ремонти и организационни мерки.

Към момента платформата обхваща почти 600 обекта и точки за контакт с гражданите – кметствата на всички 51 населени места, административните бюра, Центъра за административно обслужване, градския транспорт, паркове, детски и спортни площадки, детски градини, туристически и здравни обекти. На всяко от тези места са поставени табели с QR код, чрез които гражданите могат да дадат оценка само за няколко секунди, без регистрация и без необходимост от инсталиране на мобилно приложение.

"Целта е Община Стара Загора да става все по-прозрачна, по-публична и по-отворена към хората и да изграждаме по-добро взаимодействие във всички сфери", подчертава секретарят на Община Стара Загора Николай Диков.

Община Стара Загора призовава гражданите да продължат активно да използват платформата Kazva.bg и да дават обективна оценка за услугите, обектите и местата, които посещават и използват. Всяко мнение е важно, защото помага усилията на администрацията да бъдат насочени там, където има най-голяма необходимост от подобрение.