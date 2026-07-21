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Близо 200 оценки само през юни 2026 г. показват стабилно доверие към платформата за обратна връзка Kazva.bg

21 юли 2026, 16:38 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Близо 200 оценки само през юни 2026 г. показват стабилно доверие към платформата за обратна връзка Kazva.bg

Близо 200 оценки само през юни 2026 г. показват активното участие на гражданите и стабилното доверие към платформата за обратна връзка Kazva.bg. Данните от анализа за юни 2026 г. показват висока удовлетвореност както от различни общински услуги, така и от редица обекти и пространства на територията на общината, като едновременно с това дават ясна посока за сферите, в които гражданите очакват подобрения.

Почти две години след внедряването си Kazva.bg се утвърждава като ефективен инструмент за пряка комуникация между Община Стара Загора и хората. Чрез платформата жителите и гостите на града могат бързо и лесно да споделят своето мнение за местата, услугите и обектите, които използват ежедневно.

Едно сканиране на QR код, няколко секунди и едно мнение, което има значение. Събраните оценки не остават само статистика – те помагат на администрацията да откроява добрите практики и да идентифицира конкретни области, в които са необходими действия.

Сред най-високо оценените категории през юни 2026 г. са административното обслужване, старозагорският зоопарк и шест културни обекта. Административните услуги получават най-висок индекс на удовлетвореност, което показва положителна оценка за организацията, професионалното отношение и качеството на обслужването в общинската администрация. Сред най-високо оценените обекти в тази категория е Центърът за информационно и административно обслужване, където гражданите посочват като основни предимства "бързина и професионализъм на гишетата."

Зоопарк-Стара Загора също получава изключително високи оценки, като през юни не е регистрирана нито една критична оценка. Посетителите открояват разнообразието от животински видове, чистотата, информационните табели в обекта, както и събитията, които се провеждат на територията му.

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Положителна е и обратната връзка за шест от културните обекти в Стара Загора. Оценява се качеството на обслужването, а отделни коментари дават насоки за допълнително развитие на информационната среда и удобствата за посетителите.

Платформата дава ясна картина и за сферите, към които гражданите имат най-високи очаквания за развитие. Най-много мнения през юни са свързани с градския транспорт, който остава сред категориите, в които гражданската обратна връзка очертава най-голям потенциал за подобрение. Получената обратна връзка очертава основни направления за подобрение, свързани с комфорта на пътуване, състоянието на превозните средства и качеството на обслужването. Гражданите споделят своите наблюдения и за отделни детски площадки, като посочват възможности за подобряване на поддръжката на настилките, съоръженията и условията за по-приятно използване на пространствата.

Резултатите показват, че гражданите използват Kazva.bg не само за да споделят удовлетворение, но и за да сигнализират за конкретни проблеми. Именно това е основната стойност на платформата – тя превръща обратната връзка в реален инструмент за планиране на проверки, подобрения, ремонти и организационни мерки.

Към момента платформата обхваща почти 600 обекта и точки за контакт с гражданите – кметствата на всички 51 населени места, административните бюра, Центъра за административно обслужване, градския транспорт, паркове, детски и спортни площадки, детски градини, туристически и здравни обекти. На всяко от тези места са поставени табели с QR код, чрез които гражданите могат да дадат оценка само за няколко секунди, без регистрация и без необходимост от инсталиране на мобилно приложение.

"Целта е Община Стара Загора да става все по-прозрачна, по-публична и по-отворена към хората и да изграждаме по-добро взаимодействие във всички сфери", подчертава секретарят на Община Стара Загора Николай Диков. 

Община Стара Загора призовава гражданите да продължат активно да използват платформата Kazva.bg и да дават обективна оценка за услугите, обектите и местата, които посещават и използват. Всяко мнение е важно, защото помага усилията на администрацията да бъдат насочени там, където има най-голяма необходимост от подобрение.

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Община Стара Загора
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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