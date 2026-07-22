Девето издание на празника на домата ще се проведе в старозагорското село Горно Ботево

За доброто настроение на всички организаторите са подготвили забавни състезания, традиционно изложение и фолклорни изпълнения

Традиционният празник "Дон Домат – плодът-зеленчу" ще зарадва жителите и гостите на село Горно Ботево за поредна година. Вкусното събитие ще се проведе на 1 август 2026 г. (събота) от 11.00 ч. в парка на селото. Организатори на празника са Народно читалище "Пробуда – 1927" и кметството на селото с подкрепата на Община Стара Загора.

И тази година гостите ще се потопят в празнична атмосфера с много музика, танци, забавни игри и изненади, посветени на един от най-обичаните летни вкусове.

Организаторите обещават настроение за малки и големи, а събитието отново ще събере жители и гости на селото около традициите, местната кухня и духа на българското лято.

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