Стара Загора посреща младите волейболни таланти на България

Стара Загора ще бъде домакин на „Турнир на талантите 2026“ за момчета и момичета, една от най-значимите инициативи в календара на Българската федерация по волейбол, насочена към развитието на младите състезатели. Община Стара Загора и Волейболен клуб „Берое 2016“ посрещат надпреварата от 3 до 7 юли, когато градът ще събере най-перспективните волейболисти до 16 години от различните региони на страната. Двубоите ще се проведат в спортна зала „Иван Вазов“, а участниците са селектирани от регионалните треньори. Турнирът е първа важна стъпка в процеса по изграждане на бъдещите национални гарнитури на България при подрастващите.

В рамките на програмата Българската федерация по волейбол организира и еднодневен треньорски семинар, който ще се проведе на 4 юли от 9.30 до 12.00 ч. в хотел „Сити“ в Стара Загора. Форумът е част от дългосрочната стратегия на федерацията за повишаване квалификацията на треньорските кадри и ще представи съвременни методи за подготовка на състезатели и добри практики, обсъдени по време на Треньорската конвенция на CEV в Португалия.

Сред темите в програмата са основните акценти от Треньорската конвенция на CEV през 2026 г., лекцията „Разработване на индивидуална методология за обучение“, представена от Марк Лебедев, треньор с над 27 години международен опит, както и темата „Децата просто трябва да играят волейбол“ на Джон Кесъл, един от най-авторитетните специалисти в световния волейбол. С повече от 35 години работа в USA Volleyball, доскоро като директор „Спортно развитие“, Кесъл е известен с подхода си, основан на позитивната комуникация, мотивацията и удоволствието от играта. Той е автор на повече от 12 специализирани издания, член на Залата на славата на Американската асоциация на волейболните треньори и е водил семинари в над 65 държави.

В програмата е включена и лекция на д-р Филип Койнарски, ортопед травматолог и главен лекар на националните отбори на България, посветена на превенцията на травмите на предната кръстна връзка при младите спортисти. По време на турнира ще се проведе и образователен семинар на тема „Правилно хранене при подрастващи спортисти“, реализиран със съдействието на генералния партньор на Българската федерация по волейбол, „Лидл България“.

Като част от програмата близо 150 участници ще посетят Паметника на Свободата на връх Шипка, символ на българския дух, саможертвата и националното единство.

Освен оспорвани срещи на игрището, турнирът ще предложи възможности за обучение, обмен на опит и вдъхновение както за младите състезатели, така и за техните треньори, превръщайки Стара Загора в център на детско юношеския волейбол в началото на юли.