Институциите в Стара Загора се обединиха: Пеперудата нощенка е безопасна за хората

По инициатива на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров секретарят на общината Николай Диков събра на работна среща пет институции и представители на бизнеса, за да координират усилията си в ограничаване на разпространението на пеперуди от вида Гамозначна нощенка (Autographa gamma).

Специалистите, в т.ч. и представители на Тракийския университет, се обединиха около това, че появата на пеперудата не е ново явление и е абсолютно безопасна за здравето на хората, взети са адекватни и навременни институционални мерки.

Природен цикличен феномен, а не екологична катастрофа: това твърдят експертите и учените от Тракийския университет. Те обясняват свръх популацията с два фактора: масивна миграция на насекоми от Северна Африка и изключително благоприятната среда – влага и цъфтеж на липите в града. По време на срещата стана ясно, че дискомфортното пеперудено явление има временен характер. Жизненият цикъл на тези пеперуди е кратък и популацията ще затихне в близките седмици, особено и след третирането с биоциди.

Общината спешно предприе адекватни и безопасни мерки. Допълнителното и масирано пръскане по график продължава. Местната власт разшири обхвата на редовната си лятна дезинсекция. Провеждат се извънредни нощни обработки по график във всички квартали. Пръскането е насочено към засягане на ларвите на нощенката в почвата, за да се спре следващата вълна. Използваните сертифицирани препарати са одобрени от Министерството на здравеопазването. Те са напълно безопасни за хората и животните.

Ръководството на общината разбира притесненията на гражданите, но както и специалистите казват: „Няма място за паника, нека не изпадаме в крайности, става въпрос за естествен цикъл, а гъсениците на нощенката са вредител по растенията, не по хората.“ Добрата информираност, предприетите мерки с подходящи препарати и мониторинг на процеса са гаранция за овладяване на ситуацията. Основна препоръка остава косенето на тревните площи.

На срещата присъстваха представители от РИОСВ, БАБХ, Тракийски университет, представители на фирми, изпълнители по ДДД дейности.