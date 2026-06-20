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Институциите в Стара Загора се обединиха: Пеперудата нощенка е безопасна за хората

20 юни 2026, 13:30 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Институциите в Стара Загора се обединиха: Пеперудата нощенка е безопасна за хората

По инициатива на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров секретарят на общината Николай Диков събра на работна среща пет институции и представители на бизнеса, за да координират усилията си в ограничаване на разпространението на пеперуди от вида Гамозначна нощенка (Autographa gamma).

Специалистите, в т.ч. и представители на Тракийския университет, се обединиха около това, че появата на пеперудата не е ново явление и е абсолютно безопасна за здравето на хората, взети са адекватни и навременни институционални мерки.

Природен цикличен феномен, а не екологична катастрофа: това твърдят експертите и учените от Тракийския университет. Те обясняват свръх популацията с два фактора: масивна миграция на насекоми от Северна Африка и изключително благоприятната среда – влага и цъфтеж на липите в града. По време на срещата стана ясно, че дискомфортното пеперудено явление има временен характер. Жизненият цикъл на тези пеперуди е кратък и популацията ще затихне в близките седмици, особено и след третирането с биоциди.

Общината спешно предприе адекватни и безопасни мерки. Допълнителното и масирано пръскане по график продължава. Местната власт разшири обхвата на редовната си лятна дезинсекция. Провеждат се извънредни нощни обработки по график във всички квартали. Пръскането е насочено към засягане на ларвите на нощенката в почвата, за да се спре следващата вълна. Използваните сертифицирани препарати са одобрени от Министерството на здравеопазването. Те са напълно безопасни за хората и животните.

Ръководството на общината разбира притесненията на гражданите, но както и специалистите казват: „Няма място за паника, нека не изпадаме в крайности, става въпрос за естествен цикъл, а гъсениците на нощенката са вредител по растенията, не по хората.“ Добрата информираност, предприетите мерки с подходящи препарати и мониторинг на процеса са гаранция за овладяване на ситуацията. Основна препоръка остава косенето на тревните площи.

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На срещата присъстваха представители от РИОСВ, БАБХ, Тракийски университет, представители на фирми, изпълнители по ДДД дейности.

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Община Стара Загора
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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