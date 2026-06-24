Зоопарк Стара Загора кани на магична кино лятна вечер

Зоопарк Стара Загора отново ще се превърне в сцена на незабравимо кино изживяване под открито небе. За втора поредна година зооградината организира специална лятна кино вечер, посветена на малки и големи любители на седмото изкуство.

На 11 юли 2026 г. (събота) посетителите ще имат възможност да се насладят на една от най-обичаните филмови класики – „Доктор Дулитъл“ (2020). Забавната и вълнуваща история, подходяща за цялото семейство, ще започне в 20.30 часа на площада пред Образователния център.

„За нас е важно Зоопарк Стара Загора да бъде не само място за среща с животните, но и пространство за култура, семейни преживявания и споделени емоции. Вярваме, че подобни събития създават красиви спомени за малки и големи и превръщат летните вечери в нещо специално“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк – Стара Загора

Посетителите ще могат да се насладят на филма в изключително вълнуваща обстановка – под звездното небе, заобиколени от величествени дървета, вечерния покой на животните и уникалната атмосфера на парка.

Миналото лято за първи път Зоопарк Стара Загора зарадва своите малки и големи посетители с прожекция на една от най-обичаните анимационни класики – „Цар Лъв“. Събитието премина при изключителен интерес и събра десетки семейства, което превърна лятното кино в едно от най-очакваните сезонни събития в зооградината.