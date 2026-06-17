Живко Тодоров награди младите родолюбци на Стара Загора

Ежегодната награда на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за трета поредна година се превърна в едно от най-очакваните и вдъхновяващи преживявания за участниците в междуучилищната викторина „1000 причини да се гордеем, че сме българи“. Традиционно викторината се провежда в навечерието на 3 март по инициатива на обществения посредник на града Иванка Сотирова, Младите омбудсмани в партньорство с Община Стара Загора.

Като израз на признание за техните знания, усилия и родолюбив дух, кметът удостои всички участници със специална образователна награда: посещение на значим исторически обект в България.

Тази година наградата от състезанието „1000 причини да се гордеем, че сме българи“ отведе над 40 ученици и техните ръководители до Археологическия комплекс „Провадия – Солницата" – най-древния град в Европа и един от най-значимите обекти за историята на европейската цивилизация.

По време на посещението учениците се докоснаха до уникалното историческо наследство на България и научиха любопитни факти за първия праисторически градски център в Европа, възникнал благодарение на добива на сол – най-ценния ресурс на древността.

Особено вълнуваща и запомняща се беше срещата с академик Васил Николов – ръководител на археологическите проучвания на обекта. Неговата лекция беше изключително интересна и вдъхновяваща, като по достъпен начин представи значението на Провадия – Солницата за развитието на европейската цивилизация.

В знак на признателност и уважение към неговия принос участниците отправиха покана към академик Васил Николов да бъде председател на журито в следващото издание на състезанието „1000 причини да се гордеем, че сме българи“. Той прие поканата с удоволствие – жест, посрещнат с искрена радост и вълнение.

Екскурзията остави силни и незабравими впечатления у всички и още веднъж затвърди убеждението, че България е страна с древна история, богато културно наследство и безброй поводи за национална гордост.