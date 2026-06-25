Община Стара Загора и Съюзът на общините от Тракия обсъдиха бъдещо партньорство и съвместни проекти

Представители на Съюза на общините от Тракия, Турция, посетиха днес Община Стара Загора за инициирана от тях работна среща. Гости бяха Ерджан Ермиш – изпълнителен директор на Съюза на общините от Тракия и Гюнер Четин – генерален координатор „Международно сътрудничество“ Домакини на срещата бяха заместник-кметът с ресор „Финанси, бюджет и икономика“ Светослав Колев, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков и изпълнителният директор на РАО „Тракия“ проф. д-р Иван Върляков, който е и заместник-председател на Общинския съвет в Стара Загора.

Светослав Колев приветства гостите и постави ясен акцент върху факта, че Стара Загора е подходящ избор за развитие на международни партньорства заради стратегическото си местоположение и добрата свързаност със съседните държави. Той увери гостите, че ръководството на Община Стара Загора инвестират в индустрия, но и в хора.

В подкрепа на това Николай Диков отбеляза и допълни, че Стара Загора разполага със значителен потенциал за развитие, който се изразява не само в обновяването на градската среда, но и в активните политики за запазване и развитие на човешкия капитал. Той акцентира върху ролята на Общината като най-голямата в областта и върху усилията за изграждане на модерна, ефективна и гъвкава администрация, която предоставя качествени услуги и създава благоприятна среда за бизнеса. „Ние се грижим за това Стара Загора да функционира като жив и развиващ се град, който предлага възможности както за хората, така и за работодателите“, каза в заключение Диков.

Основна тема на работната среща бяха възможностите за бъдещо сътрудничество между организациите и реализирането на съвместни проекти. Проф. д-р Иван Върляков очерта първите стъпки за стартиране на този процес и изрази увереност, че добрите отношения между Република България и Република Турция ще допринесат за успешното развитие на партньорството не само в посока бизнес, а и в култура и туризъм.

Гюнер Четин, който е и заместник-кмет на община Чорлу, разказа, че целта, която ги води в Стара Загора, е да съживят отношенията между двете организации, а и да разширят контактите си с други общинските сдружения от съседни страни. По неговите думи „такова начало на реално и устойчиво сътрудничество ще е основа за ефективни отношения между местните власти в региона и модел за добро икономическо сътрудничество“.

По време на разговорите Светослав Колев представи и част от приоритетите на Община Стара Загора в сферата на енергетиката. Той подчерта, че акцент се поставя върху производството на устойчива енергия и върху създаването на затворен цикъл за рециклиране на фотоволтаични модули.

„За трета поредна година Общината печели наградата на Българската агенция за инвестиции в категорията „Община в България с най-много инвестиции“ за изминалата 2025 година“, заяви Колев. Това според него е доказателство, „че всяка подкрепа и възможност за партньорство в тази сфера трябва високо да се ценят от страна на местната администрация и да са в услуга на всякакви междусъседски отношения“.

Гости и домакини се обединиха около бързо създаване на план за съвместно действие във времето до края на 2026 г. Активният период от септември 2026 г. до лятото на 2027 г. трябва да бъде наситен с форуми и обмяна на добри идеи и практики. Като такава се очерта например управлението на общински дружества.

Двете страни обсъдиха още възможностите за съвместни инициативи в областта на културата и туризма, както и перспективите за изграждане на партньорства между побратимени градове.

Срещата премина в дух на открит диалог и взаимно уважение, като потвърди общото желание за разширяване на международното сътрудничество и обмена на добри практики. Участниците изразиха готовност да продължат активния диалог и да работят за реализирането на конкретни инициативи, които да допринесат за устойчивото развитие на местните общности и за укрепването на връзките между общините от региона.