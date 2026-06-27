Община Стара Загора спечели и стартира проект за деца с таланти

В Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ днес се проведе откриваща пресконференция по проект „Таланти без граници“. Община Стара Загора спечели проекта, който се изпълнява въз основа на подписан административен договор № BG05SFPR001-2.003-0061-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Образование“ 2021 – 2027, Приоритетна ос „Модернизация и качество на образованието“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-2.003 „Подкрепа за ученици с таланти“. Той е с общ бюджет 383 151,70 евро, от които 325 678,94 евро са финансиране от Европейския съюз. Бенефициент е Община Стара Загора, а срокът за изпълнение е три години - от 13 май 2026 г. до 13 май 2029 г.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа на територията на Община Стара Загора за насърчаване на деца/ученици, включително от уязвими групи, чиито майчин език не е български, да развиват, демонстрират и изявяват талантите си в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици и да постигат по-високи резултати в обучението. С него ще се създаде устойчив модел за извънкласни образователни дейности, които ще дадат възможност на подрастващите да развиват своите способности в подкрепяща и мотивираща среда.

По време на събитието зам.-кметът Надежда Чакърова представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

„Искаме още в ранна детска възраст да можем да осигурим подкрепа там, където забележим талант в различни направления. Трябва да сме единни в този процес. Този проект е особено емоционален за нас, защото виждаме колко много умни, будни и любознателни деца има. Вярваме, че всяка допълнителна подкрепа ще бъде изключително ценна за развитието на децата в Стара Загора“, подчерта зам.-кметът Чакърова. Тя отбеляза като добавена стойност социално включване, създаване на приятелства.

В следващите три години ще бъдат организирани клубове, школи, работилници, майсторски класове, тренировъчни лагери и други форми на обучение в областта на изкуствата, културата, спорта, STEM направленията и чуждите езици. Предвидени са още конкурси, състезания, фестивали, пленери, викторини, хакатони и други инициативи, които ще насърчават развитието и изявата на талантливите деца и ученици.

Проектът е планиран да обхване както деца от детските градини, така и ученици от основния и гимназиалния етап на образование.

„Вярваме, че чрез различните дейности и събития ще създадем по-голяма устойчивост и още повече възможности за личностното развитие на децата и учениците. Натрупаният опит по време на проекта ще ни даде добра основа да продължим тези инициативи и след неговото приключване, така че постигнатите резултати да бъдат устойчиви във времето“, отбеляза Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора.

Проектът поставя особен фокус върху приобщаването на деца от уязвими групи, чиито майчин език не е български, като им предоставя безопасна и мотивираща среда, в която да развият езикови, социални и сценични умения. Той съдейства за преодоляване на бариери, намаляване на риска от изолация и засилване на участието в учебния процес.

Паралелно с това, проектът подкрепя деца със специални образователни потребности, хронични заболявания или специфични дарби, като гарантира достъп до адаптирани методи на работа и индивидуален подход. Така се създава среда, в която различията се приемат като богатство, а талантите – като ценност, която заслужава подкрепа.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат създадени устойчиви възможности за развитие, изява и подкрепа на талантите на деца и ученици от община Стара Загора, включително на деца от уязвими групи, чиито майчин език не е български.

Чрез включването им в разнообразни школи, кръжоци и работилници ще бъдат разпознати и насърчени техните индивидуални способности и интереси в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици. Очаква се това да повиши мотивацията за учене, да подобри образователните резултати и да развие творческото, логическото и критичното мислене, както и езиковите, комуникационните и социалните умения на участниците.

Проектът ще създаде условия за активна изява чрез участие в състезания, фестивали, пленери и други инициативи на местно ниво. Очаква се това да повиши самочувствието и увереността на децата, да насърчи стремежа към високи постижения и да допринесе за изграждането на позитивна и приобщаваща образователна среда.

Чрез целенасочена подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, изявени дарби и деца в риск ще се насърчи социалното включване, ще се намали рискът от отпадане от образователната система и ще се изгради устойчив модел за извънкласна образователна подкрепа, обединяващ усилията на образователните институции, семействата и местната общност.

С този проект Община Стара Загора поставя началото на нова инициатива, насочена към откриването, развитието и насърчаването на талантите на деца и ученици.