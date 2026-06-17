Музика под открито небе събира старозагорци в новия парк

Общинският духов оркестър „Стара Загора“ постави началото на лятната концертна програма. Поредният концерт на Общинския духов оркестър „Стара Загора“ ще се състои днес, 17 юни 2026 г., от 18.30 часа, като отново ще предложи на публиката приятни музикални срещи и летни емоции в сърцето на града.

Община Стара Загора кани всички жители и гости на града да се насладят на музиката, изпълнявана на живо, и на атмосферата на едно от най-красивите градски пространства.