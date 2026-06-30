Върховният съд на САЩ потвърди заповед на Тръмп, засягаща транссексуалните спортисти

Върховният съд на САЩ постанови, че отделните щатите могат да забранят на транссексуални момичета и жени да участват в женски спортове. Така висшият орган отмени решенията на по-нисши съдилища в дела от Айдахо и Западна Вирджиния. Постановлението се очаква да засегне подобни закони в поне 25 други щата и бележи още една голяма победа за политиките на администрацията на президента Доналд Тръмп относно правата на трансродовите лица.

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Самият американски държавен глава реагира ентусиазирано на новината. "ГОЛЯМА ПОБЕДА: Върховният съд на Съединените щати току-що ОТСЪДИ ПРОТИВ МЪЖЕ ДА ИГРАЯТ В ЖЕНСКИ СПОРТОВИ ДИСЦИПЛИНИ. Уау! Това премахва тази абсурдна ситуация от дневния ред!!!", написа той в социалната си мрежа Truth Social.

Trump:



BIG WIN: The United States Supreme Court just RULED AGAINST MEN PLAYING IN WOMEN’S SPORTS.



Wow! That takes that ridiculous situation off the table!!! pic.twitter.com/ZZQdlivoDs — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Съдът обаче отмени ключова заповед на Тръмп

Друго решение на Върховния съд обаче донесе лоша новина за американския президент. Върховният орган блокира заповедта на Тръмп за отпадане на гражданството по раждане, като то раждане остава непроменено за децата, родили се в САЩ, включително тези на имигранти без документи, както и на определени притежатели на временни визи.

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