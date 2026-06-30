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Върховният съд на САЩ потвърди заповед на Тръмп, засягаща транссексуалните спортисти

30 юни 2026, 20:22 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Върховният съд на САЩ потвърди заповед на Тръмп, засягаща транссексуалните спортисти

Върховният съд на САЩ постанови, че отделните щатите могат да забранят на транссексуални момичета и жени да участват в женски спортове. Така висшият орган отмени решенията на по-нисши съдилища в дела от Айдахо и Западна Вирджиния. Постановлението се очаква да засегне подобни закони в поне 25 други щата и бележи още една голяма победа за политиките на администрацията на президента Доналд Тръмп относно правата на трансродовите лица.

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Самият американски държавен глава реагира ентусиазирано на новината.  "ГОЛЯМА ПОБЕДА: Върховният съд на Съединените щати току-що ОТСЪДИ ПРОТИВ МЪЖЕ ДА ИГРАЯТ В ЖЕНСКИ СПОРТОВИ ДИСЦИПЛИНИ. Уау! Това премахва тази абсурдна ситуация от дневния ред!!!", написа той в социалната си мрежа Truth Social. 

Съдът обаче отмени ключова заповед на Тръмп

Друго решение на Върховния съд обаче донесе лоша новина за американския президент. Върховният орган блокира заповедта на Тръмп за отпадане на гражданството по раждане, като то раждане остава непроменено за децата, родили се в САЩ, включително тези на имигранти без документи, както и на определени притежатели на временни визи.

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Доналд Тръмп Върховен съд на САЩ транссексуални
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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