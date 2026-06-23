Продължава изработването на стратегия за развитие на културата в Стара Загора

Почти два месеца експертен екип работи по изготвяне на Стратегия за развитие на културата в Стара Загора за периода 2026 – 2035 г. Като управленски инструмент същата трябва да бъде готова най-късно до есента. След предварителното изготвяне на документа ще бъде дадена възможност за обществено обсъждане и финални допълнения, преди стратегията да влезе за одобрение от Общински съвет – Стара Загора. Тя ще включва визия, приоритети, цели, мерки, индикатори със задача да се създаде основа за по-добра координация между управленската програма на кмета на общината, общинските планове за развитие и програмните инструменти в областта на културата.

Подготовката на документа включва статистически и сравнителен анализ, както и преглед на добри практики. Експертният екип провежда консултации с представители на различни местни общности. Те са разпределени в професионални групи: „Местна власт“, „Наследство - музеи, архиви, библиотеки“, „Литература, книги, печат“, „Аудиовизия, медии, дигитална среда“, „Визуални изкуства, занаяти и приложни изкуства“, „Читалища, любителски изкуства“, „Туризъм“, „Образование“, „Сценични изкуства“ и „Бизнес“. Екипът е ръководен от Любомир Кутин – магистър по философия и доктор по социология от Института за изследване на изкуствата в БАН, със сериозен изследователски опит в областта на фестивалите и културните политики. В състава е проф. д-р Тодор Ялъмов – заместник-декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с ресор научноизследователска дейност, иновации и проекти, преподава в Университета Сока в Токио, Япония, д-р Невена Добрева – доктор по приложно културознание от СУ „Св. Климент Охридски“, основател и председател на Фондация за предприемачество, култура и образование, свързана с изграждането на капацитет и международното сътрудничество в културния сектор, Владимир Недев – магистър по социология и основател на Изследователски център freeIN. Сред сътрудниците в изготвянето на стратегията е и Първан Симеонов – един от основателите на платформата за анализи и дебати „МЯРА“, доктор по политология и преподавател в УНСС, катедра „Икономическа социология“ и Мирчо Христов – експерт по градска среда и граждански активист, програмен директор на фондация „Колективът“ и инициатор на открояващи се форуми в Стара Загора.

Основните въпроси, на които се търси отговор, са свързани с инфраструктура, финансиране, публики, децентрализация, културен бранд и др.

Широко се дискутира темата за разширяване на културните пространства в Стара Загора, за излизане на събитията извън общината и привличане на нови публики, интегриране на съвременни подходи за привличане на деца и младежи в пространствата за култура, връзката между образование, култура, градска среда, туризъм.

Участниците в груповите дискусии коментираха не само перспективите, но и рисковете, произтичащи от местоположението на града, огромния археологически капитал, ускорената модернизация, инвестиционния профил на общината, както и ролята на управленския модел.

Предстои да бъдат анализирани и обобщени резултатите от срещите на експертите и участниците в разговорите.

Разработването на Стратегия за културно развитие на Стара Загора носи ключови ползи за общността, икономиката и градската среда.

Икономическите ползи и развитието на туризма в общината ще отключат достъпа до европейски фондове и национално финансиране за културни проекти. Богатото антично наследство, брандирано като печеливш туристически продукт, ще даде тласък на културния туризъм. Стимулирането на публично-частните партньорства и подкрепата за местните занаяти, фестивали и творчески индустрии ще бъде основа на добри бизнес партньорства.

Задържането на младите хора и чрез богат културен живот за свободното им време, ясната градска идентичност са очакваните социални и общностни ползи. Така, както и участниците в работните групи посочиха, от ключова важност е осигуряването на достъп до култура за периферните квартали, малките населени места в общината и уязвимите групи.

Управленски и инфраструктурни ползи ще дойдат през целенасочено финансиране, модернизация на пространства и в пълен синхрон между институциите.

Работата по подготовка на Стратегията продължава.