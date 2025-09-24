Стара Загора ще бъде озарена от лазерно шоу

Туристическият информационен център Стара Загора ще отбележи по вълнуващ начин Международния ден на туризма, който всяка година се отбелязва на 27 септември. Небето над града ще бъде озарено от лазерно шоу „Светлината на имената“. Спектакълът ще започне в 21.15 ч. на 26.09.2025 г. на Античната улица в Стара Загора (южно от Операта).

Организатори на събитието са Туристически информационен център Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора. В същия ден гостите и жителите на града ще могат да посетят и фестивала „Августиада“, 14-ти Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“ и Нощ на изкуствата.

Заповядайте на бляскавото лазерно шоу „Светлината на имената“.