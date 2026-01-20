Оставката на Румен Радев:

Старозагорската опера дава началото на 2026 година с "Бохеми"

Държавна опера - Стара Загора ще открие оперната 2026 година с „Бохеми“ от Джакомо Пучини. Първият оперен спектакъл за новата година ще бъде представен в две вечери: на 21 и 23 януари от 19.00 ч. на сцената на Старозагорската опера. Постановката е сред най-успешните и дълголетни спектакли в афиша на Старозагорската опера. Премиерата ѝ се състоя през 2017 година, след което бе представена с голям успех и на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в София. Спектакълът е заснет от Българската национална телевизия и се радва на траен интерес както от оперната, така и от телевизионната публика, утвърждавайки се като едно от знаковите заглавия в съвременната история на театъра.

Режисьор на „Бохеми“ е Огнян Драганов, сценограф е световно признатия румънски художник Каталин Йонеску-Арборе, а костюмите са на Цветанка Петкова-Стойнова. Диригент е Маестро Матия Рондели.

В спектаклите на 21 и 23 януари зрителите ще видят блестящ международен солистичен състав: В ролята на Мими на 21 и 23 януари ще се представи очарователното сопрано Анастасия Антропова – артист с международен профил и елитно образование. Родолфо ще бъде Гьорги Цуцковски – първи солист на Македонската опера и балет, с впечатляваща международна кариера и участия на престижни сцени и фестивали в Европа, Азия и Америка.

Очаквано с нетърпение е първото участие на световно признатия български баритон Кирил Манолов в ролята на Марчело в тази постановка. Артист с изключителна международна кариера и партньорства с диригенти от ранга на Рикардо Мути, Манолов се завръща в Стара Загора в новата си роля. Кубинското сопрано Сарай Диаз ще дебютира в ролята на Мюзета.

Колин ще бъде великолепният бас Ивайло Джуров, в ролята на Шонар ще се редуват баритоните Иван Кабамитов и Теодор Петков, доайенът на Старозагорската опера Александър Марулев ще се превъплъти в характерните роли на Беноа и Алсиндор. В спектаклите участват оркестърът и хорът на Държавна опера – Стара Загора, както и деца от Детско-юношеската студия за опера и балет към театъра.

С „Бохеми“ Старозагорската опера поставя силно начало на своята нова оперна 2026 година – със спектакъл, който продължава да вълнува и да вдъхновява.

Антон Иванов
