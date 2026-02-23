Стара Загора с богата програма за 3 март

В навечерието на Националния празник на Република България – 3 март, Стара Загора ще предложи на своите жители и гости богата съпътстваща програма от културни събития. Тематични изложби, рецитал и тържествен концерт ще припомнят силата на българския дух и ще отдадат почит към делото на великите ни творци и будители.

Програма за 26 февруари 2026 г.

17.30 ч., Музей „Литературна Стара Загора“

Рециталът „Епопея на незабравените“ ще събере на една сцена словото на Петко Славейков, Пейо Яворов, Христо Ботев и Иван Вазов. Въздействащите текстове ще оживеят чрез изпълненията на учениците от НУМСИ „Христина Морфова“ с профил „Актьорско майсторство“.

17.30 ч., IV експозиционно ниво, РИМ – Стара Загора

Изложбата „В памет на безсмъртните“, представена от Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, ще потопи посетителите в героичните страници на българската история.

18.00 ч., зала „Байер“

„Аз съм българче, обичам…“ – изложба на школата по изобразителни изкуства при НЧ „Родина-1860“, посветена на родолюбието, традициите и детския поглед към България.

19.00 ч., Оперен театър

С тържествен концерт-спектакъл ще бъде отбелязана 185-годишнината на СУ „Иван Вазов“. Учениците ще представят празнична програма, вдъхновена от националните ценности и историческата ни памет.

11.00 – 18.00 ч., ГПЧЕ „Ромен Ролан“

АОП „Юрий Гагарин“ ще отбележи 65 години от създаването си с Ден на отворените врати, предоставяйки възможност на посетителите да се запознаят с дейността и постиженията на организацията.