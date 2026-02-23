Правителството на Гюров:

Стара Загора с богата програма за 3 март

23 февруари 2026, 17:08 часа 292 прочитания 0 коментара
Стара Загора с богата програма за 3 март

В навечерието на Националния празник на Република България – 3 март, Стара Загора ще предложи на своите жители и гости богата съпътстваща програма от културни събития. Тематични изложби, рецитал и тържествен концерт ще припомнят силата на българския дух и ще отдадат почит към делото на великите ни творци и будители. 

Програма за 26 февруари 2026 г. 

17.30 ч., Музей „Литературна Стара Загора“ 

Рециталът „Епопея на незабравените“ ще събере на една сцена словото на Петко Славейков, Пейо Яворов, Христо Ботев и Иван Вазов. Въздействащите текстове ще оживеят чрез изпълненията на учениците от НУМСИ „Христина Морфова“ с профил „Актьорско майсторство“.

17.30 ч., IV експозиционно ниво, РИМ – Стара Загора

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изложбата „В памет на безсмъртните“, представена от Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, ще потопи посетителите в героичните страници на българската история. 

18.00 ч., зала „Байер“ 

„Аз съм българче, обичам…“ – изложба на школата по изобразителни изкуства при НЧ „Родина-1860“, посветена на родолюбието, традициите и детския поглед към България. 

19.00 ч., Оперен театър

С тържествен концерт-спектакъл ще бъде отбелязана 185-годишнината на СУ „Иван Вазов“. Учениците ще представят празнична програма, вдъхновена от националните ценности и историческата ни памет. 

11.00 – 18.00 ч., ГПЧЕ „Ромен Ролан“ 

АОП „Юрий Гагарин“ ще отбележи 65 години от създаването си с Ден на отворените врати, предоставяйки възможност на посетителите да се запознаят с дейността и постиженията на организацията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Стара Загора
Още от Стара загора
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес