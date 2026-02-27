Откриха "Библиотека на бъдещето" в Стара Загора

С церемония в 9 ОУ „Веселин Ханчев“ бе открит проектът „Библиотека на бъдещето – знание и вдъхновение за утрешния ден“, е реализирано от Ротари клуб Стара Загора-Берое с подкрепата на Фондация Ротари и финансирано с Дистриктен грант DG2507. Инициативата създава модерна и вдъхновяваща среда за учене, творчество и личностно развитие, насочена към насърчаване на четенето, любознателността и активното участие на учениците в образователния процес.

Сред официалните гости на събитието бяха секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, началникът на отдел „Образование“ Станимира Димитрова, заместник-председателят на Общински съвет Стара Загора Антон Тонев, АДГ Лилия Михайлова и актрисата Гергана Стоянова и президентът на Ротари кулб Стара Загора-Берое Атанас Христов.

По време на откриването учениците представиха празнична програма, която превърна събитието в истински празник на духа и знанието. С много талант и вдъхновение те показаха, че новото пространство вече има своята жива енергия и смисъл.

След официалната част Гергана Стоянова проведе два семинара с учениците на тема „Аз уча, вярвам, мога, знам“, посветени на личностното развитие, увереността и силата на знанието. Срещите бяха част от инициативите по повод 121-годишнината на Ротари Интернешънъл и насърчиха активен диалог и вдъхновение сред младите участници.

Новото пространство бе посрещнато с искрена радост от директора, учителите и учениците, които изразиха своята благодарност за възможностите, които проектът открива.