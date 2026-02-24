В Стара Загора беше открита изложбата "Алея на дарителите"

Днес беше открита изложбата на открито „Алея на дарителите – Стара Загора“. Инициативата е на Ротари клуб Стара Загора с президент Боян Славов, съвместно с младежките организации Ротаракт и Интеракт, и се реализира с подкрепата на Регионалния исторически музей – Стара Загора. Експозицията разгледа с възхищение и зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев. Мястото на експозицията е в близост до сградата на Община Стара Загора и до монументалната пластика „Птица Феникс“, символ на възраждането – допълва посланието на изложбата за приемственост и обществена отговорност.

Изложбата представя значими примери за дарителство от различни периоди в историята на града, с особен акцент върху времето след опожаряването на Стара Загора, когато благодарение на солидарността и обществената активност са възстановени училища, храмове и обществени институции. Дарителството не е било „кампания“, а естествен обществен инстинкт.

Съдържанието на таблата е подготвено с експертното съдействие и предоставени архивни материали от Регионалния исторически музей. Историческите свидетелства проследяват ролята на гражданската инициатива и приноса на дарители, допринесли за възстановяването и развитието на града.

Откриването съвпада със 121 години от създаването на първия Ротари клуб в света. В своето слово представителите на клуба подчертаха, че принципите на служене в полза на обществото, етика и устойчиви каузи са в основата на ротарианското движение и намират естествено продължение в инициативи, които припомнят значението на дарителството.

Организаторите отправят покана към гражданите, училищата и младите хора да посетят изложбата и да се запознаят с историите, които показват как солидарността и активната гражданска позиция са част от развитието на Стара Загора.

„Пожелавам на „Алея на дарителите“ да бъде началото на традиция – да връщаме в публичното пространство добрите примери и да ги превръщаме във вдъхновение.“- заяви Васил Демирев бившия президент на клуб Ротари Стара Загора.