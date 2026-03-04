Грандиозно светлинно шоу превърна 3 март в незабравим празник в Стара Загора (СНИМКИ+ВИДЕО)

С тържествена програма и силни емоции старозагорци отбелязаха Националния празник на Република България – 3 март, изразявайки своята признателност към делото и саможертвата на героите. През целия ден хиляди граждани и гости на града се включиха в празничните прояви. След церемонията по издигането на националния флаг на площада пред Община Стара Загора и паметното шествие, честванията продължиха на Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“. Там гласът на водещия Ивелин Керанов прозвуча с вдъхновяващ рецитал, който припомни величието на подвига и силата на българския дух.

Начало на вечерната програма поставиха обичаната Нели Петкова и мистичните ритми на група „Вакали“, които плениха публиката и създадоха празнична атмосфера, изпълнена с много емоция и градивна енергия. В края на концерта, многобройната публика запя националния химн заедно с Нели Петкова, а изпълнението беше незабравим емоционален завършек на събитието.

Кулминацията на празника беше впечатляващият 3D мапинг спектакъл „Памет“, посветен на Стара Загора и неговата хилядолетна история. Върху внушителната фасада на Мемориалния комплекс оживяха картини от миналото, пресъздадени чрез силата на съвременните визуални технологии. Архитектурата се превърна в сцена, а монументът – в жив разказ за гордостта, устойчивостта и непреходния дух на старозагорци.

Уникалният спектакъл съчетава видео 3D мапинг, светлина, оригинална музика и въздействащ глас зад кадър, за да представи историята не просто като хронология от събития, а като емоционално пътуване през идентичността и завета на народа ни.

Разказът се „ражда“ отвътре – от камъка, от формата, от самия монумент. Фасадата се превърна в платно, върху което оживяха образи, символи и послания, докоснали сърцата на присъстващите и превърнали вечерта в незабравимо преживяване – среща между история и технологии, между памет и бъдеще.

Зад проекта стои MP-STUDIO – едни от пионерите в областта на видеомапинга в Европа, с впечатляващо международно портфолио и значимо присъствие по целия свят.

Спектакълът е създаден специално за Община Стара Загора и е част от одобрено ПИИ по договор № BG -RRP-11.021-CO 2/29.10.2025 г. „Община Стара Загора – хилядолетна културна идентичност и устойчиво развитие чрез изкуство, иновации и традиция“, финансирано от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Национален фонд „Култура“.