Панаирът на науката и технологиите превърна Стара Загора в STEM сцена

За първи път Стара Загора стана част от света на науката и технологиите на Science Me Up! Панаирът на науките и технологиите в града събра над 400 млади участници в практическите работилници и привлече повече от 800 посетители на научните щандове, които се включиха активно в демонстрациите и заниманията.

През изминалия съботен ден Стара Загора за първи път беше домакин на Панаир на науките и технологиите - образователна инициатива, която привлече десетки деца, ученици и родители. Малко преди 10.00 ч. фоайето на Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ едва побра посетителите, нетърпеливи да се включат в научните и технологични занимания.

Събитието се реализира в рамките на деня, като бяха посетени още две локации в града. Участниците получиха специални баджове и имаха възможност да се докоснат до реалната наука чрез STEM щандове, експерименти по природни науки и демонстрации от света на роботиката, автоматизацията и инженерните технологии.

Началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора Станимира Димитрова акцентира върху значението на подобни формати за ранното професионално ориентиране на децата и учениците.

„Тук са събрани много любопитни деца и ученици. Вярвам, че това събитие ще им помогне да открият какво ги вълнува в света на науките и технологиите. А вие, родители, ще ги подкрепяте в техните стремежи, защото един ден те ще бъдат нашите бъдещи учени и откриватели, които ще развиват Стара Загора и България“, каза Димитрова.

Тя допълни, че Стара Загора е четвъртият град, в който се провежда инициативата, като изрази увереност, че Панаирът на науките и технологиите има потенциала да се утвърди като традиционен за града.

От името на организаторите приветствие отправи Явор Киряков от Фондация „Университет за деца“, който подчерта партньорството с Община Стара Загора и мисията на инициативата да вдъхновява младите хора към знанието и иновациите.

В рамките на програмата част от участниците посетиха с организиран транспорт New Energy Lab в Индустриалната зона на Стара Загора, където беше демонстрирано оборудване за производство, съхранение и безопасно използване на водород в реална лабораторна среда. Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ предложи научни лекции, наблюдения на Слънцето с телескоп и демонстрации с виртуална реалност.

Всички дейности - експерименти по химия, физика, биология, астрономия, електроника и роботика бяха безплатни и дадоха възможност на децата и учениците да се запознаят с науката по достъпен, интерактивен и вдъхновяващ начин.

Всичко това стана възможно благодарение на Община Стара Загора, Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“, Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, както и на местните и национални партньори SiteGround, SiteGround Life, Фондация „Еврика“, Sopharma Pharmaceuticals, Българска роза гр. Карлово, и ЕЦИХ „Загоре“.