Спорт:

Панаирът на науката и технологиите превърна Стара Загора в STEM сцена

23 февруари 2026, 17:12 часа 244 прочитания 0 коментара
Панаирът на науката и технологиите превърна Стара Загора в STEM сцена

За първи път Стара Загора стана част от света на науката и технологиите на Science Me Up! Панаирът на науките и технологиите в града събра над 400 млади участници в практическите работилници и привлече повече от 800 посетители на научните щандове, които се включиха активно в демонстрациите и заниманията.

През изминалия съботен ден Стара Загора за първи път беше домакин на Панаир на науките и технологиите - образователна инициатива, която привлече десетки деца, ученици и родители. Малко преди 10.00 ч. фоайето на Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ едва побра посетителите, нетърпеливи да се включат в научните и технологични занимания.

Събитието се реализира в рамките на деня, като бяха посетени още две локации в града. Участниците получиха специални баджове и имаха възможност да се докоснат до реалната наука чрез STEM щандове, експерименти по природни науки и демонстрации от света на роботиката, автоматизацията и инженерните технологии.

Началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора Станимира Димитрова акцентира върху значението на подобни формати за ранното професионално ориентиране на децата и учениците.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Тук са събрани много любопитни деца и ученици. Вярвам, че това събитие ще им помогне да открият какво ги вълнува в света на науките и технологиите. А вие, родители, ще ги подкрепяте в техните стремежи, защото един ден те ще бъдат нашите бъдещи учени и откриватели, които ще развиват Стара Загора и България“, каза Димитрова.

Тя допълни, че Стара Загора е четвъртият град, в който се провежда инициативата, като изрази увереност, че Панаирът на науките и технологиите има потенциала да се утвърди като традиционен за града.

От името на организаторите приветствие отправи Явор Киряков от Фондация „Университет за деца“, който подчерта партньорството с Община Стара Загора и мисията на инициативата да вдъхновява младите хора към знанието и иновациите.

В рамките на програмата част от участниците посетиха с организиран транспорт New Energy Lab в Индустриалната зона на Стара Загора, където беше демонстрирано оборудване за производство, съхранение и безопасно използване на водород в реална лабораторна среда. Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ предложи научни лекции, наблюдения на Слънцето с телескоп и демонстрации с виртуална реалност.

Всички дейности - експерименти по химия, физика, биология, астрономия, електроника и роботика бяха безплатни и дадоха възможност на децата и учениците да се запознаят с науката по достъпен, интерактивен и вдъхновяващ начин.

Всичко това стана възможно благодарение на Община Стара Загора, Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“, Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, както и на местните и национални партньори SiteGround, SiteGround Life, Фондация „Еврика“, Sopharma Pharmaceuticals, Българска роза гр. Карлово, и ЕЦИХ „Загоре“. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Стара Загора
Още от Стара загора
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес