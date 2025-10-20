В Стара Загора ще се проведе първият фестивал за деца и младежи със специални образователни потребности

По-рано през септември и октомври бяха организирани два базара в подкрепа на инициативата, като събраните средства са използвани изцяло за организацията на фестивала. За първи път в Стара Загора ще се проведе Фестивал за деца и младежи със специални потребности. Организатори са сдружение „Спаси Стара Загора“ с подкрепата на Община Стара Загора, а водещи ще бъдат Силвия Дойчинова и Елена Георгиева. Събитието ще започне в 13.00 ч. на 25 октомври 2025 г. (събота) в Културен център Стара Загора.

Домакините от Сдружение „Спаси Стара Загора“ организираха два базара, първият на 13 септември и вторият на празника на града - 5 октомври, за да подпомогнат инициативата. Средствата, събрани от базарите, са използвани изцяло за организацията и наградите на Фестивала.

Във фестивала могат да се включат деца и възрастни до 40 г. Участие могат да заявят както индивидуални изпълнители, така и групи, като ще се допускат и такива, в които има дори един участник със специални образователни потребности.

Всеки индивидуален участник или група може да се яви с едно, максимум две изпълнения, като общото времетраене трябва да е от 5 до 6 минути. За участие в концерта не се заплаща такса, входът за публиката също е свободен.

Изпълненията ще бъдат оценявани от професионално жури. Събитието е национално и таланти от цялата страна са добре дошли да се включат, без значение дали са самоуки или посещават педагог, посочват организаторите.