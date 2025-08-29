"Всяка седмица ми набива канчето": Общински съветник в Бобов дол със скандално признание за Ковачки (ВИДЕО)

Антикорупционният фонд разпространи във Facebook видео от заседание на Постоянната комисия по земеделие, горско, водно стопанство и екология в Община Бобов дол, което повдига въпроси за натиск върху местната власт. На заседанието, проведено на 25 август тази година председателят на Общинския съвет Красимир Чаврагански заявява, че бизнесменът Христо Ковачки всяка седмица го вика и "му набива канчето". Репликата е направена в контекста на обсъждано уволнение на директора на общинското предприятие "Чистота" Бойко Симеонов и е приведена като пример за необходимост да се спазва йерархията в общинските структури.

"И на мен ми набива канчето"

Точните думи на Чаврагански са:

"Вие знаете ли, само да ви кажа, имало е случаи, в които ми се е обаждал Юли да ми се тъжи как го правят на оперативките горе на Ботев на мат и маскара и му се реве. Ама сме там. Или Ковачки, като ме викне и на мен ми набива канчето всека седмица, ама аз не му, нали… ходим и траем там, и така." Още: Ковачки изглежда понесе финансов удар от съда заради ТЕЦ "Марица изток 2"

Красимир Чаврагански е избран за председател на Общинския съвет от политическа партия "Бъдеще за родината", чиято централа е в Стара Загора и която се обявява за запазване на въглищните мини и ТЕЦ-ове. Според Антикорупционния фонд това е първият официален случай, в който местен представител открито признава силно неформално влияние на Ковачки върху управлението в Бобов дол.

Споменатият "Юли" вероятно е Юлиан Божанов, общински съветник и кандидат за кмет от ГЕРБ на последните избори. Още: Заплаха за съд, защото питаш: Сагата с "мистериозния" енергиен проект на Гълъбово

Общинският съвет на Бобов дол е от 13 съветници. Най-много места в него - 6-ма съветници има местната коалиция, в която влизат Партия на зелените, БСП, "Има такъв народ" и "Заедно за силна община". От същата коалиция е и кметът на общината Елза Величкова. Тя се присъедини към проекта на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" политик Делян Пеевски - "Ново начало за регионите" преди Великден.