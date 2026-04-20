Зам.-кмет на Стара Загора откри нова площадка за стрийт фитнес

С празнична програма в двора на Девето основно училище „Веселин Ханчев“ бе открита нова площадка за стрийт фитнес със шведска стена и гумена противоударна настилка. Съоръжението е реализирано в партньорство между Община Стара Загора и Ротари клуб Стара Загора - Берое и създава условия за активен спорт на открито за учениците и жителите на квартала.

Лентата на новото съоръжение прерязаха заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова, президентът за 2025–2026 г. на Ротари клуб Стара Загора - Берое Атанас Христов и директорът на училището Мария Митева-Горчева.

В изказването си Надежда Чакърова подчерта устойчивото партньорство между Общината и Ротари клуб - Берое и припомни, че това е третият реализиран съвместен проект след площадките в ОУ „Кирил Христов“ и Пето ОУ „Митьо Станев“.

„Нека тази площадка да се ползва със здраве. По инициатива на кмета Живко Тодоров училищните пространства са отворени и достъпни за хората от квартала, така че и през почивните дни да могат да спортуват и да бъдат активни"- подчерта Надежда Чакърова.

Директорът Мария Митева-Горчева благодари за реализирането на проекта и отбеляза, че новото съоръжение е предназначено както за учениците, така и за техните семейства и всички, които желаят да поддържат активен начин на живот.

Президентът на Ротари клуб Стара Загора – Берое Атанас Христов подчерта, че проектът е реализиран с подкрепата на Община Стара Загора, клуба и Дистрикт 2482 на Ротари Интернешънъл и е част от честванията по повод 158 години от рождението на Пол Харис.

„Пожелавам ви да използвате тази площадка активно, да бъдете упорити и да постигате високи резултати както в спорта, така и в учението“, се обърна той към учениците.

С реализирането на проекта Община Стара Загора и нейните партньори продължават да развиват достъпна и модерна спортна среда в града, отворена за всички възрасти.